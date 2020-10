Storklub smider verdensstjerne ud af truppen, og sender ham på tribunen i et helt år

Direkte sport i tv DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Israel (k) TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 2. etape TV3+ 21.00 Fodbold: FC Midtjylland-Atalanta TV3 Sport 14.00 Bowling: Weber Cup 18.45 Håndbold: Aalborg-Kiel (m) 21.00 Fodbold: Ajax-Liverpool TV3 Max 18.55 Fodbold: Real Madrid-Shakhtar D. 21.00 Fodbold: Bayern M-Atlético Madrid Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 12.30 Cykling: Giro d’Italia 14.15 Cykling: Tre dage ved Panne TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k)

Fodbold. Mesut Özils nedtur synes uden ende. Efter at han i 2014 var med til at vinde verdensmesterskabet for Tyskland, er karrieren nu endt i en nedadgående spiral, og senest skud for boven fik midtbanespillerens karriere, da hans klub Arsenal sorterede ham fra til den trup, der kan optræde i Premier League denne sæson. 32-årige Özil har ikke været i kamp for London-klubben siden marts, og nu tyder alt på, at han blot må se til i det sidste år af sin kontrakt. Forsvarsspilleren Sokratis Papastathopoulos er ligeledes udeladt af Arsenals trup.

Baseball. Los Angeles Dodgers levede op til favoritrollen og vandt første opgør i kampen om mesterskabet i den nordamerikanske MLB-liga også kaldet World Series. Sejren lød på 8-3, og der spilles bedst af 7 kampe.

Motorsport. Ovenpå denne sæsons alternative kalender med løb på blandt andet Imola og Mugello i Italien håber formel 1-ejerne næste år at vende tilbage til normalen, og ifølge Sky Sports er det planen, at Melbourne i Australien skal være vært for sæsonåbningen i marts 2021. Løbene i Vietnam og Holland, der i år måtte aflyses på grund af coronapandemien, vil også være at finde på kalenderen, skriver det britiske medie.

Fodbold. FC Barcelona har forlænget kontrakterne med Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen og Clément Lenglet. Klubikonet Piqué har fået en aftale til 2024, den tyske målmand ter Stegen forlænger til 2025 og de to sidstnævnte er nu på kontrakt i den catalanske storklub til 2026.

Fodbold. Bayern München-spilleren Serge Gnabry er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser den tyske storklub tirsdag forud for onsdagens Champions League-kamp mod Atlético Madrid, som Gnabry dermed ikke bliver en del af.