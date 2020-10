Verdens bedste stak en lille hvid løgn og trak så i joggingbukserne – nu strør han stjernestøv over storkamp

For fire uger siden blev verdens bedste håndboldspiller, den danske landsholdsanfører Niklas Landin, opereret i knæet. I søndags gjorde han comeback i verdens største klubkamp, og som en selvfølge afgjorde målmanden Bundesliga-derbyet mod Lasse Svan og kompagni fra Flensburg-Handewitt.

Før kampen havde THW Kiels træner, Filip Jicha, ellers afvist over for alle medier, at den danske målmand ville komme i kamp. Og fra dem, der overværede opvarmningen i Wunderino Arena i Kiel, forlyder det også, at Niklas Landin ikke lignede en mand, der skulle spille ’Die Mutter aller Derbys’ (alle derbyers moder, red.), som den nordtyske håndboldduel kaldes syd for grænsen. Han gik sågar ikke med ind i omklædningsrummet, men blev i hallen efter endt opvarmning.

Alt sammen var spil fra galleriet. Kiel løj simpelthen Niklas Landin skadet, og målløse Flensburg-Handewitt-stjerner skiftedes til at tyre det klistrede læder mod hans sorte joggingbukser og den langærmede røde trøje. 18 redninger – en redningsprocent på 46 – havde Niklas Landin i sit comeback, som hans Kiel-mandskab vandt med overbevisende 29-21.