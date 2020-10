Så er 39-årige Zlatan topscorer i Serie A, men han koster også sejren i kæmpe drama

Direkte sport i tv Mandag 26. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Ringsted-KIF Kold. (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-Vejle 01.10 Am. fodbold: LA Rams-Chicago TV3 Max 21.00 Fodbold: Burnley-Tottenham Xee 18.30 Fodbold: Brighton-West Bromwich Eurosport 2 15.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Erste Bank Open (m) 20.45 Fodbold: Milan-Roma

Fodbold. AC Milan led Serie A-sæsonens første pointtab i en dramatisk 3-3-kamp mod AS Roma. Zlatan Ibrahimovic var atter i begivenhedernes centrum ved for tredje gang at score to gange, så han nu er Serie A-topscorer med 6 mål i sine 3 kampe. Den 39-årige svensker scorede efter 2 minutter, og på det andet af kampens tynde straffespark gjorde Ibrahimovic det til 3-2 efter 79 minutter, men 5 minutter senere valgte Ibrahimovic ved første stolpe at forsøge at flugte et hjørnesparksindlæg væk i stedet for at sætte hovedet på, og så udlignede Roma for tredje gang. Simon Kjær havde et hovedstød på stolpen i første halvleg, og i langt inde i den hektiske overtid var det Milan-anfører Romagnoli, der i målfeltet fik dirigeret endnu et hjørnespark forbi mål med et hovedstød. Med Gianluigi Donnarumma ude med coronasmitte havde den 18-årige tidligere Vejlemålmand Andreas Jungdal fået plads på AC Milans reservebænk.

Fodbold. Pierre-Emile Højbjerg er Tottenhams eneste markspiller med fuld spilletid i alle sæsonens Premier League-kampe, og den sjette blev mandag aften vundet 1-0 på udebane over Burnley. En bolderobring fra den danske landsholdsspiller startede det angreb, der udløste det afgørende hjørnespark. Harry Kane fik hovedet på så bolden fortsatte til Son Heung-Kim, der headede sejrsmålet op i nettaget efter 75 minutter.

Fodbold. Ledøje-Smørum skal 17. november møde Brøndby i 3. runde af DBU Pokalen, men de seneste corona-restriktioner betyder, at Ledøje-Smørum som danmarksseriehold ikke længere må spille kampe og kun må træne i grupper på maksimalt ti spillere. Klubberne i de tre øverste rækker er at betragte som eliteidræt, der er undtaget fra restriktionerne. »Hvis vi ikke kan få rykket kampen, så synes jeg ikke, vilkårene er fair. Det er ikke sjovt at skulle stille op uden kamptræning. Vi vil gerne have flyttet kampen til denne uge eller næste, hvor holdet stadig har noget kampform tilbage i kroppen«, siger Ledøje-Smurums træner, Kim Kjærsgaard, til Ritzau. Pokalkampen skal spilles i Brøndby, hvor der er lysanlæg, men da Danmark spiller landskamp på Brøndby Stadion 11. november, kan kampen ikke spilles før, oplyser Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen. »Det er de vilkår, vi har, og de vilkår vi bliver nødt til at afvikle fodbold under«, siger Claus Thomsen til Ritzau.

Fodbold. AGF-træner David Nielsen er godt og grundigt træt af at blive sat i forbindelse med det ledige cheftrænersæde i FC København. Det siger han til TV3 Sport i kølvandet på 0-1-nederlaget til netop FCK søndag aften. David Nielsen afviser, at der har været kontakt til FCK, og det sker heller ikke så længe træneren er ansat i Aarhus. »For mig er det egentlig meget simpelt. Jeg er jo her, og jeg har en aftale her. Det er vildt, at jeg skal forholde mig så meget til det, fordi FCK står uden træner«, siger David Nielsen til TV3 Sport. Se hele interviewet her (eksternt link)

Ishockey. Det mandlige landsholds to testkampe mod et U25-hold og et allstarhold af Metal Ligaens bedste udlændinge samt landsholdssamlingen i begyndelsen af november er blevet aflyst. Det er den stigende coronasmitte, der har fået Danmarks Ishockey Union (DIU) og klubberne i Metal Ligaen til at sløjfe kampene.

Tennis. Efter en finalesejr og yderligere en finaleplads i det tidlige efterår på ITF World Tour endte den første optræden siden januar længere oppe i hierarkiet på ATP-niveau som en skuffelse for Holger Rune. Den 17-årige indledte ellers i 1. runde af Challenger-turneringen i Marbella i Spanien med at vinde første sæt mod den fem år ældre franskmand Elliot Benchetrit 6-1, men tabte de efterfølgende sæt 4-6, 4-6. Holger Rune var foran med et servegennembrud tidligt i tredje sæt, men blev derefter hæmmet i sine bevægelser og måtte tage en medicinsk timeout, da han var nede 4-5 i sidste sæt. Holger Rune havde fået wildcard til gruseventen i Marbella af turneringens danske hovedsponsor.

Tennis. Ved Challenger-turneringen i Hamburg blev det også kun til én optræden for Michael Torpegaard, der måtte se sig besejret af Henri Laaksonen fra Schweiz med 6-3, 3-6, 6-4.

Fodbold. Tre AC Milan-spillere – Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge og Matteo Gabbia – er ukampdygtige som følge af positive coronatests. AC Milan møder Roma i Serie A i aften.

Fodbold. Arsenal-manager Mikel Arteta retter kritik mod VAR efter at en scoring af Alexandre Lacazette i den sene søndagskamp i Premier League mod Leicester ikke blev anerkendt. »Det er mig en gåde, at det mål ikke tæller«, siger Arteta ifølge BBC efter 0-1-nederlaget på hjemmebane til Leicester, der havde den indskiftede Jamie Vardy som matchvinder i 2. halvleg. Ved Alexandre Lacazettes afslutning i 4. minut stod en Arsenal-spiller ifølge VAR i offsideposition. Det var Arsenals første liganederlag på hjemmebane i 2020, mens Leicester og Kasper Schmeichel rykkede frem på 4. pladsen i den bedste engelske række.

Golf. Med søndagens 16.-plads opnåede Nicolai Højgaard sin bedste placering i 13 måneder, hvilket betød et avancement på 42 pladser på verdensranglisten, hvor han som nr. 474 er ottendebedste dansker. Bedst som nr. 74 er tvillingebror Rasmus Højgaard, der i denne uge har fået en invitation til den amerikanske PGA Tour, hvor han skal spille på Bermuda sammen med bl.a. Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen. Nicolai Højgaard er nummer 3 på reservelisten til den første af to European Tour-turneringer på Cypern, hvor Thorbjørn Olesen og Jeff Winther er foreløbig eneste danske deltagere.

Basketball. For 20 dage siden præsenterede Bakken Bears den amerikanske forward Erik McCree i klubben. Han ankom med NBA-erfaring fra Utah Jazz, men nu er han fortid i Aarhus og er blevet løst fra sin kontrakt. »Det begrundes med, at spilleren ikke kan se sig selv passe ind i den spillestil klubben praktiserer. Efter et par dages forhandlinger er det aftalt, at kontrakten ophæves med øjeblikkelig virkning«, lyder det fra Bakken Bears.