Uheldig Real Madrid-stjerne meldes klar til comeback på den store scene

Fodbold. Eden Hazard kan være på vej tilbage på banen for Real Madrid efter mere end to måneder på sidelinjen pga. en skade. Belgieren er således rejst med resten af holdet til Tyskland, hvor han kan få comeback, når det spanske mandskab tirsdag møder Borussia Mönchengladbach i Champions League. Det siger Real Madrids træner, Zinedine Zidane, på et pressemøde før kampen. »Det er gode nyheder. Vi er alle glade for, at han er med os, og vi får at se, hvordan vi bruger ham«, siger Zidane. 29-årige Hazard var senest på banen i Europas fornemmeste klubturnering 7. august, da Real Madrid i sidste sæson tabte til Manchester City i ottendedelsfinalen. Her måtte Hazard udgå med en muskelskade i højre lår i det 83. minut, og han har ikke spillet siden.

Fodbold. Liverpools sæson led et alvorligt knæk, da holdets stærke stopper Virgil van Dijk brutalt blev tacklet af Everton-målmanden Jordan Pickford for ti dage siden. Van Dijk er ude på ubestemt tid – måske hele sæsonen – og det svækker Liverpools defensiv, som i forvejen er hårdt ramt. Liverpool-manager Jürgen Klopp erkender, at det er en vanskelig opgave at erstatte hollænderen med andre spillere i truppen og samtidig bevare den defensive styrke. Det fortæller den tyske træner før tirsdagens Champions League-opgør mod FC Midtjylland på Anfield. »Alle hold i verden ville savne Virgil van Dijk, han er den bedste midterforsvarer i verden. Han har næsten spillet samtlige kampe, siden han ankom for næsten tre år siden«, siger Klopp.

Fodbold. Manchester City-angriberen Sergio Agüero kan være ude i op til en måned, efter at han lørdag blev skadet i en kamp mod West Ham i Premier League. Det oplyser Manchester Citys træner, Pep Guardiola, mandag på et pressemøde før holdets kamp tirsdag mod franske Marseille i Champions League. Agüero måtte lørdag lade sig udskifte med et muskelproblem. Den nye skade kom bare en uge efter, at argentineren var vendt tilbage til banen efter en operation i knæet. »Vi vidste, at han ikke var i den bedste forfatning. Når du er ude i fire eller fem måneder med en knæskade, så har du altid risiko for at få skader, når du kommer tilbage«, siger Guardiola.

Tennis. En af ATP Tourens varmeste navne, den unge russer Andrey Rublev med en placering som nr. 8 på ranglisten, fik en god start på ugens største turnering (ATP 500), der spilles i Wien. Her vandt Rublev 6-3, 6-2 over den formstærke slovakiske kvalifikationsspiller Norbert Gombos. I næste runde møder Rublev, som allerede har erobret ATP 500-titlerne i Skt. Petersborg og Hamburg, enten norske Casper Ruud eller det italienske stjerneskud Jannik Sinner. Til gengæld tabte en anden af de unge løver, canadiske Denis Shapovalov, overraskende til det østrigske wildcard Jurij Rodionov i to sæt. Topseedet i Wien er ranglistens førstemand Novak Djokovic, der tirsdag møder landsmanden Filip Krajinovic i en meget stærkt besat turnering med seks spillere fra ranglistens top 10.