Superligaens 6. runde: Vejle er nyt tophold efter den første Superliga-sejr i Aalborg nogen sinde

AaB - Vejle 1-3

1-0 Frederik Børsting (12) 1-1 Allan Sousa (30) 1-2 Allan Sousa (87) 1-3 Saeid Ezzatollahi (90)

Oprykkeren Vejle Boldklub er nyt tophold i Danmarks bedste fodboldrække.

Mandag aften spillede vejlenserne sig op på førstepladsen ved at vinde 3-1 ude over AaB, der i 17. forsøg var Vejles første sejr i Aalborg i Superligaens historie.

Brasilianeren Allan Sousa blev den store Vejle-helt med to scoringer efter Frederik Børstings tidlige føringsmål for AaB.

I kampens tillægstid cementerede den iranske landsholdsspiller Saeid Ezatolahi sejren med målet til 3-1 i en kamp, hvor VAR-systemet flittigt var i brug.

Hjemmeholdet startede bedst i opgøret og lagde hårdt ud med et højt pres og en markant boldbesiddelse.

Imens holdt oprykkerne fra Vejle ligeledes et pres på AaB og forsøgte at køre hurtige omstillinger, når bolden blev erobret. Det skabte en dynamisk og højintens fodboldkamp i begge ender af banen.

Det blev således en lige kamp, som Vejle løbende kæmpede sig ind i.

AaB’s høje pres kastede et mål af sig efter 11 minutter, hvor Jakob Ahlmann fra sin wingbackposition kom til baglinjen og lagde bolden tilbage til Frederik Børsting i feltet. Herfra kunne offensivspilleren umarkeret gøre det til 1-0.

Vejle begyndte dog hurtigt at finde mere momentum, og efter en halv times spil bragte anfører Jacob Schoop sin holdkammerat Allan Sousa i en fordelagtig position.

En bold fra siden af feltet blev sendt centralt ind til Vejle-angriberen, der resolut udlignede.

Målet blev i første omgang underkendt for offside, men efter en længere VAR-sekvens markerede dommer Morten Krogh for mål til østjyderne.

Det gjorde han dog ikke, da angriber Wahid Faghir kort efter sendte bolden ind bag AaB-målmand Jacob Rinne. Her blev VAR-dommen nemlig, at det var offside på scoringen, der kunne have bragte Vejle foran i kampen.

Med få minutter tilbage af kampen skulle videodommersystemet igen i brug, da Allan Sousa bragte gæsterne i front. Tv-billederne viste, at der ikke var offside i opspillet til målet, da den indskiftede AaB-nordmand Daniel Granli lå dybere end resten af forsvarskæden.

Til sidst udbyggede Saeid Ezzatolahi føringen, og vel vidende at førstepladsen nu var en realitet, kunne Vejles spillere og stab juble i en stor klynge.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix To gange trak dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen det rød ekort frem i Aarhus.

AGF - FC København 0-1

0-1 Jonas Wind (straffe 9). Udvisninger: Nicolai Poulsen, AGF (61) og Mikkel Kaufmann, FCK (77)

FC København fik sat en midlertidig stopper for holdets forfærdelige start i Superligaen, da det søndag blev til en 1-0-sejr over AGF på et straffesparksmål, der blev dømt efter VAR.

Begge hold fik i anden halvleg et rødt kort, og kampen sluttede derfor ti mod ti.

Sejren, der var FCK’s første efter fyringen af Ståle Solbakken, blev sikret efter en tidlig straffesparksscoring af angriberen Jonas Wind, der chippede bolden i kassen på bedste Panenka-manér.

FCK præsterede i en chancefattig affære noget af det bedste spil i sæsonen hidtil, og det var derfor også helt fortjent, at de tre point kom med hjem til København.

Stillingen i Superligaen

Sejren sender FCK op på ottendepladsen med syv point for seks kampe, mens AGF er på fjerdepladsen med fire point mere.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix FC Københavns Jonas Wind fik scoret sit 3. sæsonmål mod AGF.

Kampen startede som ét stort VAR-show, hvor tre VAR-gennemgange fyldte mere end spillet på banen de første 20 minutter.

Det første check efter fem minutter var det mest opsigtsvækkende, da AGF’s back Alexander Munksgaard havde hånden på bolden i eget felt.

Fire minutter efter besluttede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen sig for, at det var nok til et straffespark, som FCK-angriber Jonas Wind køligt chippede i mål til 1-0.

Ud over en enkelt chance til FCK’s Mikkel Kaufmann blev første halvleg i duellernes tegn, og dermed gik vicemestrene til pause med en føring.

FCK skulle forsøge at køre sejren hjem i anden halvleg, og efter en times spil blev det lidt nemmere, da AGF-slider Nicolai Poulsen modtog sit andet gule kort og blev vist ud.

Men med et lille kvarter igen blev gæsterne også reduceret til ti mand, da Kaufmann ligeledes blev præsenteret for sit andet gule kort i en kamp med yderligere ti kort.

Med fem minutter igen var AGF meget tæt på udligningen, da Patrick Mortensen headede på overliggeren, men FCK kunne ånde lettet op og kørte sejren hjem.

Superligaen 6. runde Fredag Lyngby - OB 0-3 Lørdag Brøndby - FC Midtjylland 2-3 Søndag AC Horsens - FC Nordsjælland 1-1 Randers FC - Sønderjyske 1-2 AGF - FC København 0-1 Mandag AaB - Vejle 1-3 Alle resultater og stillingen i Superligaen

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Haji Wright blev sønderjydernes matchvinder, da han scorede sit femte sæsonmål.

Randers FC - Sønderjyske 1-2

0-1 Anders K. Jacobsen(6) 1-1 Mathias Greve (9) 1-2 Haji Wright (42). Udvisning: Victor Ekani, Sønderjyske (27)

Et tidligt rødt kort til Sønderjyskes Victor Mpindi Ekani viste sig ikke at være kampafgørende, da Sønderjyske søndag slog Randers 2-1 på udebane.

Sønderjyskes målfarlige angribere Anders K. Jacobsen og Haji Wright stod for målene for Haderslev-mandskabet og har dermed tilsammen scoret ni mål i sæsonens første seks kampe.

Sejren betyder, at Sønderjyske nu har hentet 13 point og derfor blander sig i den absolutte top af Superligaen.

Omvendt ser det sort ud for Randers, der kun har fire point og dermed et stykke op til drømmen om top-6.

Første halvleg blev spillet i et højt tempo, og allerede efter otte minutter havde begge hold fået nettet til at blafre. Først scorede Sønderjyskes Anders K. Jacobsen, hvorefter Mathias Greve fra Randers to minutter efter udlignede.

Randers var stærkere i duelspillet og havde held med sine udfordringer, og fra det 27. minut fik Randers endda lov til at spille i overtal, da Sønderjyskes Victor Mpindi Ekani fik sit andet gule kort bare et minut efter det første.

På trods af udvisningen formåede Sønderjyske at bringe sig foran endnu engang. Målfarlige Haji Wright vristede sig i det 42. minut fri i en løbeduel og kunne let udplacere Patrik Carlgren i Randers-målet - stik imod spil og chancer.

Anden halvleg fortsatte med samme intensitet. Naturligt nok pressede Randers mest på mod Sønderjyskes decimerede mandskab, men efterhånden som minutterne gik, faldt tempoet.

Sønderjyske afviste på flot vis Randers’ offensiv, selv om det til sidst i kampen brændte på.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Jonas Dal Andersen har ikke vundet en kamp i Superligaen i mere end fire år.

AC Horsens - FC Nordsjælland 1-1

1-0 Hallur Hansson (16) 1-1 Abu Francis (88)

Hårdtprøvede AC Horsens var få minutter fra sæsonens første sejr i Superligaen, men træner Jonas Dal og co. måtte nøjes med 1-1 mod FC Nordsjælland.

Kampens to mål blev scoret af Hallur Hansson og Abu Francis.

Horsens var bedst i første halvleg, men FC Nordsjælland hentede et fortjent point efter et tungere pres efter pausen.

Med 1-1-resultatet hænger Horsens stadig fast i sidstepladsen i Superligaen. Horsens og Lyngby har begge hentet to point.