Liverpool er markant større end FC Midtjylland. Men en tirsdag aften på legendariske Anfield var det svært at se

I katakomberne på FC Midtjyllands anlæg i Ikast ligger Jørn Kjærs helligdom. Egentlig er det bare et vaskerum, men holdlederen har indrettet det som et monument over en af sine store passioner, sikkert den største udover familien. Liverpool troner overalt. Der er trøjer, der er halstørklæder, der er mægtige billeder af koryfæer som Kenny Dalglish, Ian Rush og trænerlegenden Bill Shankly ved siden af sit ikoniske citat:

»Nogle mennesker tror, at fodbold handler om liv eller død, men jeg er skuffet over den attitude. Jeg kan forsikre jer, at det er meget, meget vigtigere end det«.

Jørn Kjær elsker Liverpool så højt, at han har fået sin søn, landsholdsspilleren Simon Kjær, til at sikre sig en vaskeægte og brugt Steven Gerrard-trøje. Derfor må tirsdag aften også have været en særlig aften for holdlederen. På Anfield i Liverpool, en af fodboldens store katedraler, så han sin ene klub, FC Midtjylland, dyste mod sin anden klub, den engelske mester. Og det blev meget tættere end ventet.

Godt nok vandt Liverpool med 2-0 i Champions League-gruppespillets anden runde og efterlod midtjyderne uden point, men gæsterne fra Danmark tog kampen bedre op, end klubbernes status egentlig berettigede til.

Kontrasten tegnede sig allerede ved Champions League-hymnen: Først gled kameraet langsomt forbi landsholdsspillere fra nationer som England, Brasilien og Portugal, forbi fodboldben for milliarder af kroner, forbi Liverpools rødklædte udvalgte. Siden kom FC Midtjylland i billedet – en enkelt dansk landsholdsspiller, en fra Nigeria, en fra Guinea, en fra Australien og en trupværdi i millionerne. Det lignede noget, som skolegårdens drenge og piger kunne kalde feje hold.

Sådan virkede det dog ikke fra kampens start, da FCM tilspillede sig første halvlegs eneste store chance efter bare tre minutter. Det så simpelt ud. Alexander Scholz lagde bolden over Liverpools forsvar, og fra højre sprintede Anders Dreyer ind i det rum og efterlod sin oppasser, Andy Robertson, bag sig. Pludselig var den unge kantspiller fra Bramming fri foran mål. Dreyer tæmmede bolden fint, trak til venstre og afsluttede fladt, men så sit forsøg blive reddet af englændernes dygtige målmand, Alisson Becker.

Liverpool sparede stjernerne

Det var en gylden mulighed for at chokere hjemmeholdet, der dog nøjedes med en lille forskrækkelse. Samtidig var det et varsel om, at det var mere jævnbyrdigt end forventet, og det havde nok sin årsag.

På det seneste har Liverpool generelt givet alt for mange chancer væk. Og defensiven er kun blevet mere ustabil af, at Virgil van Dijk, verdens måske bedste midtstopper, er ude med en slem skade, så stjernetræneren Jürgen Klopp har følt sig nødsaget til at spille med midtbanespilleren Fabinho i forsvaret. Da brasilianeren så også humpede fra banen efter en halv time, var det pludselig svært at se et hold som FCM have bedre muligheder for at få point på Anfield. Selv om de stadig var små.

Ikke nok med at midtjyderne var startet kampen fint. Den sårbare Liverpool-defensiv blev altså yderligere amputeret, tilskuerpladserne på det legendariske stadion var corona-tomme, og hjemmeholdet havde bænket en række profiler. Godt nok havde Klopp understreget, at han havde stor respekt for FCM, men han havde også respekt for Liverpools tætte kampproggram. Derfor startede den offensive stjernetrio med Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino ude, og selv om englændernes erstatninger ville være stjerner på ethvert superligahold, var det stadig en markant svækkelse.

Samtidig virkede midtjyderne til at have lært af 4-0-nederlaget til Atalanta i første gruppekamp. Selv om de stillede op med samme spillere – bortset fra i målet, hvor Mikkel Andersen erstattede skadede Jesper Hansen – og fire offensive navne i form af Dreyer, Sory Kaba, Pione Sisto og Awer Mabil, fremstod de mere kompakte. De var også mere disciplinerede, de begik færre åbenlyse fejl. Og med et solidt forsvar med Erik Sviatchenko og især Scholz så det faktisk helt fornuftigt ud.