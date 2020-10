Anfield venter: Dansk mester vil ikke være prygelknabe i Champions League

Efter sidste uges debut hjemme mod Atalanta, der endte med et nederlag på 0-4, handler det for FC Midtjylland om at komme på tavlen og vise, at man kan være med på højeste europæiske niveau.

En lektion rigere skal FCM tirsdag aften forsøge at spille mere fejlfrit og stå kompakt mod Liverpool på Anfield. Det fortæller FCM-træner Brian Priske før mødet med Liverpool.

»Vi skal gøre mange ting rigtigt. Vi skulle gerne have vænnet os til tempoet og den intensitet og fart, der bliver spillet med. Den ro med bolden, vi har i Superligaen, den har man ikke i Champions League, hvor modstanderne er bedre. Som individuel spiller skal du gøre dig klar til den opgave. Vi skal rent defensivt være meget kompakte og arbejde stenhårdt«, siger Brian Priske til Ritzau.

Mod Atalanta spillede FCM med fire meget offensive spillere, og den centrale midtbanespiller Evander sad på bænken.

Evander havde været med i de foregående europæiske kampe mod Slavia Prag sammen med midtbanespillerne Frank Onyeka og Jens-Lys Cajuste.

Evander på banen

Uden at afsløre for meget indikerer Priske, at det kan blive løsningen igen.

»Vi havde succes mod Ludogorets og Young Boys med den formation, vi spillede med mod Atalanta, og så spillede vi 4-3-3 mod Slavia Prag, som helt sikkert også er en mulighed mod Liverpool. I sidste ende handler det om vores udtryk, og det handler om energien på dagen, og vi skal lære fra Atalanta-kampen«, siger FCM-træneren.

Priske forklarer, at FCM’s organisation og defensiv bliver nøglen til succes.

»Vores mindset og udtryk skal gerne være, at vi skal så langt fra eget mål som muligt. Vi skal stresse de her spillere af den kvalitet så meget, vi kan«, siger den tidligere topspiller.

Kaptajnen: Fejl bliver straffet

Anfører Erik Sviatchenko har en ukuelig tro på, at midtjyderne kan gøre det.

»Vi glæder os over, at vi er her, men også over, at vi tror, vi kan gøre en forskel. Det kommer vi til at gøre, indtil kampen er slut, og så må vi tales ved. Vi er også i rollen som nye i Champions League, og derfor suger vi til os, og forhåbentligt kan vi gøre gavn af erfaringen, vi fik mod Atalanta«, siger stopperen i følge Ritzau.

Han tænker ikke på risikoen for at ende som prygelknabe i en gruppe, der også tæller Ajax.

»Det er ikke det, vi har i underbevidstheden, at vi skal blive. Vi ved, vi er havnet i en svær gruppe, men vi gør vores bedste. Laver man personlige fejl på dette niveau, bliver man straffet. Det skal vi minimere. Men vi tænker ikke på, at vi kan komme til at tabe rub og stub. Skulle det ske, så evaluerer vi og kigger fremad, men lige nu er vi stolte af skulle spille en Champions League-kamp som det eneste hold i Skandinavien«, pointerer anføreren.

Ritzau