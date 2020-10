Mesterskab fejret med kys og kram vel vidende, at ham med det røde skæg lige var testet positiv for corona

På sejrsbilledet ser alt i første omgang ud til at være i den skønneste orden. En gruppe af omkring 50 spillere, trænere og øvrige ansatte hos Los Angeles Dodgers fejrer baseballklubbens første mesterskab siden 1988. Men virkeligheden er en anden. Årsagen er manden, der sidder i midten af det hele ved siden af trofæet og manager Dave Roberts. Den 35-årige Justin Turner med det lange røde skæg.

En god time før sejrsbilledet blev taget, hastede en holdleder hen til manager Dave Roberts for at overlevere en tæt på utrolig besked. Efter at have spillet syv ud af de ni innings af finaleseriens kamp seks skulle Turner straks tages ud. Han var testet positiv for coronavirus.

Ligesom i resten af sportsverdenen har spillerne i Major League Baseball (MLB) været underlagt strikse protokoller, isolation på hoteller og daglige coronatests for at få afviklet sæsonen så sikkert som overhovedet muligt. Normalt spilles finaleserien, den såkaldte World Series, skiftevis på de to holds hjemmebaner i en duel bedst af syv kampe. Men grundet coronakrisen blev denne sæsons finale udelukkende afviklet i Arlington, Texas, foran et begrænset antal tilskuere med god afstand mellem hinanden.