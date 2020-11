Det giver ingen mening at sammenligne en kamp i Superligaen med en tur i Tivoli

En kølig eftermiddag med plads på et plastiksæde i den lunende sol, en delt stadionplatte med to brød – den ristede pølse er altså meget stor – og en tår af dåseøllen serveret i plastikbæger, mens Volbeats skamredne ’For evigt’ med varierende rytmisk udbytte inspirerer de 25 mænd i korte bukser til løbet ind på den aktive side af en velholdt græsplænes hvide streger.

Jo, fodboldoplevelsen er og bliver bare noget ganske særligt på stadion – også som beskrevet på Harboe Arena i Slagelse, selv om kun de fysiske rammer den søndag eftermiddag i oktober trak tråde fra FC Vestsjællands fortid til Superligaen. De sportslige udfoldelser, der siden fulgte, mindede umiskendeligt om niveauet lige under midten af 2. division, men den karakteristiske lyd af ’pfumb’ ved et hårdt spark til bolden, skabagtige brokkerier over bagateller og variationer over jubelscener var akkurat, som de skulle være.

Derfor er der ikke noget at sige til, at Superligaen og tilskuerne savner hinanden. Nogle få hundrede tilskuere – dog behørigt dirigeret på plads med mindst et sæde mellem hver af myndige kontrollører – minder måske nok om vanlige kampdage for Slagelse og mange andre klubber i den omgangskreds, men i landets bedste fodboldrække hører brølet og den mere intense atmosfære skabt af tusindvis af fans sig til.

Også som en tung økonomisk bidragyder til branchen, argumenterer Divisionsforeningen.

En milliard på højkant

Superligaen vil miste intet mindre end 850 millioner kroner – og 1. division 140 millioner – hvis der ikke bliver lukket flere end de gældende 500 personer ind til kampene, lyder vurderingen fra foreningens direktør, Claus Thomsen, med beregninger fra revisions- og konsulenthuset Deloitte i ryggen.

Ingen kan lade sig overraske af eller indvende det mindste imod, at en interesseorganisation strækker sig til det yderste for at tjene og beskytte branchens interesser. Claus Thomsen passer bare sit arbejde, når han tegner et skræmmebillede af konsekvenserne ved stærkt begrænset tilskueradgang på ubestemt tid.

Præmissen om, at overdrivelse skal fremme forståelsen for de store udfordringer, synes dog at være fremherskende. Anden sætning i den rapport fra august, som Divisionsforeningen baserer sine beregninger på, lyder:

»For nærværende er det umuligt at kvantificere de negative økonomiske konsekvenser for klubberne«.

Altså er 850 millioner kroner i forventet omsætningstab et skøn, der ikke blot favner manglende salg af billetter, pølser, fadøl og halstørklæder, men også den forudsætning, at samtlige sponsorer forlader dansk topfodbold i løbet af denne sæson, fordi de ikke får den vare, de betaler for.

Det sker selvfølgelig ikke, men det primære og indlysende forbehold for opgørelsen er selvfølgelig, at ingen kan vide, hvordan resten af fodboldåret kommer til at forløbe – om alle runder skal afvikles med maksimalt 500 personer på et stadion, med lempelser i løbet af foråret eller med alle porte åbne, når mesterskabet bliver afgjort.

I det perspektiv deler fodboldverdenen ’bare’ skæbne med resten af samfundet. Alle vil vi så gerne tilbage til en normaltilstand, men ingen af os ved præcist, hvor ’det hele’ ender, så vi tilpasser os myndighedernes restriktioner og anbefalinger med såvel blomstrende kritisk sans som veludviklet uretfærdighedsfølelse.

Tivoli lever af besøg, fodbold af tv

Hvorfor må så mange gå i Tivoli og Ikea, når vi ikke må være flere end 500 på stadion, lyder et spørgsmål fra fodboldmiljøet.

Ja, det enkle svar er jo ’bare’, at retningslinjerne er forskellige.

Lidt mere nuanceret kan forklaringen kun være, at en forlystelsespark, et møbelsupermarked og et fodboldstadion er tre forskellige forretninger, der bliver drevet på forskellige vilkår med appel til forskellige målgrupper, så behovet for ensartede retningslinjer er svært at argumentere for.

I en situation, hvor verden er af lave, giver det kun mening – uanset hvor upopulær regeringens brug af den betegnelse er blevet i fodboldkredse – at lave restriktioner ud fra »en helhedsbetragtning«, for intet menneske i verden har en facitliste for håndteringen af corona.

Vægtningen af de enkelte kriterier får vi aldrig detaljeret indblik i.

Men mon ikke det har haft betydning, at Tivoli og i hvert fald i vid udstrækning Ikea baserer deres forretning på, at kunderne møder op i butikken.

Møbelkoncernen har selvfølgelig nogle varer i webbutikken, men er stærkt afhængig af butikssalg, ligesom forlystelsesparken – i hvert fald indtil videre – har uhyre svært ved at sælge en tur i rutsjebanen online.

I det perspektiv kan det godt være, at superligaklubberne mister salg på stadion med få hundrede tilskuere, men det er jo isoleret set en minimal del af forretningen. De store penge tjener også dansk fodbold gennem tv-aftalerne og sponsorater, så muligheden for i første omgang at gennemføre kampene på særlige vilkår – det må de voksne græsrødder i foreningslivet ikke – er i sig selv en vital håndsrækning til de bedste klubber i Danmark.

Derfor kan og må de indtil videre leve med det begrænsede antal tilskuere på tribunerne.

»Vi kan sagtens håndtere flere«, lyder det enstemmigt fra Superligaen – og så var der alligevel senest en flok Lyngby-fans, der endte i én stor bunke med dans, fællessang og bægerklang på vej mod nederlaget til OB. Da det vindende holds træner tillod sig at undre sig, lød svaret fra hjemmeholdets direktør i grove træk, at han da bare skulle blande sig uden om.