Udmattet Tauson taber i Texas efter anden kamp på få timer

Tennis. Clara Tauson er færdig i ITF-turneringen W80 Tyler i Texas, USA. Danskerens anden kamp fredag lokal tid resulterede i et kvartfinalenederlag, da Tauson tabte 3-6, 5-7 til amerikaneren Ann Li, som er nr. 112 i verden. Kampen varede 1 time og 33 minutter, og dermed nåede Tauson op på næsten fem timers tennis på samme dag. Nogle få timer forinden havde den 17-årige komet besejret førsteseedede Shelby Rogers i en forestilling, som tog mere end tre timer at få afviklet (5-7, 7-5, 6-3). Sejren over ranglistens nr. 58 var en stor skalp for Tauson, der i slutningen af september imponerede ved at kvalificere sig til anden runde af French Open i sin grand slam-debut på seniorniveau.

Fodbold. Neymar misser Paris Saint-Germains kommende kampe. En lårskade holder brasilianeren ude frem til midten af november, fortæller PSG-træner Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Neymar bør være tilbage efter landskampspausen«, siger Tuchel ifølge Ritzau forud for lørdagens kamp i Ligue 1 mod Nantes. 28-årige Neymar blev skiftet ud efter 26 minutter i tirsdagens Champions League-sejr over Istanbul Basaksehir på grund af skaden. Foruden lørdagens opgør mod Nantes kommer Neymar formentlig ikke i aktion i næste uges Champions League-opgør mod RB Leipzig eller ligakampen mod Rennes.

Tennis. Novak Djokovic tabte klart i to sæt til italieneren Lorenzo Sonego i ATP-turneringen i Wien, men serberen er alligevel tilfreds med udbyttet i den østrigske hovedstad. Djokovics to sejre op til kvartfinalenederlaget sikrer nemlig serberen en førsteplads på verdensranglisten ved årets udgang. I teorien kan Rafael Nadal stadig nå den hæder, men det kræver, at spanieren stiller op i ATP-turneringen i bulgarske Sofia på et wildcard, og Nadal har sagt, at det ikke er inde i planerne. »Det påvirkede mig, at jeg havde sikret førstepladsen i slutningen af året«, siger Novak Djokovic på et pressemøde efter nederlaget. »Jeg har opnået, hvad jeg kom efter. At forblive nummer et. Og jeg har det fint med dagens (fredagens, red.) resultat. Sonego fejede mig bare af banen. Han var bedre i alle aspekter af kampen«, siger Djokovic til atptour.com.

Motorsport. Tilhængere af motorsportens kongeklasse, formel 1, kan muligvis se frem til et rekordhøjt antal løb næste år. F1-organisationen har præsenteret et forslag til næste sæsons løbskalender, og her indgår der 23 grandprixer. Det hidtil største antal løb i en sæson er 21. I år skulle der have været afholdt 22 grandprixer, men det er sat ned til 17 på grund af coronapandemien. Programmet for 2021 indeholder adskillige perioder med tre løb tre weekender i træk. I normale sæsoner bliver et grandprix altid efterfulgt af en friweekend.

Håndbold. Nykøbing Falster Håndboldklub siger farvel til hollandske Dione Housheer før tid. Det meddeler klubben ifølge TV2 Sport. Housheer havde kontrakt frem til sommeren 2022, men forlader allerede klubben efter indeværende sæson. Efter ni kampe i sæsonen ligger Dione Housheer nummer tre på ligaens topscorerliste med 41 mål.

Golf. Rasmus Højgaard er videre til weekendens finalerunder ved Bermuda Championship på PGA Touren. Den 19-årige dansker avancerede fredag 28 placeringer, så han indtager en delt 36.-plads efter anden runde. Det bliver dog svært at blande sig i kampen om sejren. Højgaard har fortsat syv slag op til førstepladsen, der deles af de to amerikanere Ryan Armour og Wyndham Clark. Den unge dansker leverede fem birdies og ligeså mange bogeys på fredagens runde, så han klarede de 18 huller i banens par. På hul 5 var han dog væsentligt bedre end på åbningsrunden. En dobbeltbogey torsdag blev fredag vekslet til en birdie.