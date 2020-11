Skotten, der har konen til at slæbe sine køller, sætter endnu en trist rekord

Efter et helt forrygende indspil til en birdie på 18. hul var David Drysdale på en delt 2.-plads efter tredje runde, og efter en god start på finalerunden med birdies på 2., 3. og 5. hul var Drysdale alene i spidsen for Cyprus Open.

Men det gik som det plejer for den 45-årige skotte, der har sin jævnaldrende kone, Vicky, til at slæbe sin tunge golfbag som caddie.

David Drysdale forbedrede sin egen kedelige rekord som spilleren med flest Europa Tour-turneringer uden at have vundet, for efter at have puttet fire gange for en dobbeltbogey på 7. hul raslede han ud af kampen om sejren og sluttede på en delt 10.-plads.