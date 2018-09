Er det for dårligt? Er det typisk dansk? Nej, det er pivhamrende svært 155 modstandere, 72 huller, et pokkers indviklet og mentalt udfordrende spil. Der er mange forklaringer på det store spørgsmål.

Indrøm det bare. At du ligesom andre forvænte og forventningsfulde tv-seere har gjort det. Bandet og svovlet og sagt ’typisk dansk’, når endnu en golfspiller i en gunstig position har svigtet dig hjemme i den magelige sofa, hvor forhåbningerne om at skulle være det begejstrede vidne til en dansk triumf i søndagens transmission fra endnu en finalerunde ude i den store, vide golfverden brister.

Måske du endda har lydt som et ekko af Ditte Gråbøl, der engang i 1990’erne, da der var klassisk tv-satire hver lørdag, udgjorde den danske folkestemme, når hun hostende og harkende konstaterede, at ’det er for dåååårligt’.

Udgydelserne er i hvert fald runget gennem redaktionslokalerne på Rådhuspladsen mere end én gang, når en af de fremmede med mere tungebrækkende navne end de mundrette Bjørn, Kjeldsen, Olsen og Hansen formåede at undgå de afgørende skæverter og slog danskerne på mållinjen. Eller på sidste green.

Bevares, det er da lykkedes. 35 gange de seneste 22 år og mindst én gang hvert år siden 2005 har en dansk golfspiller fået overrakt et mere eller mindre gyseligt trofæ som det synlige bevis på en sejr på European Tour.

European Tour 35 danske sejre 1996 Thomas Bjørn Loch Lomond Invitational 1998 Thomas Bjørn Heinken Classic 1998 Thomas Bjørn Peugeot Open de Espana 1999 Thomas Bjørn Sarazen World Open 2000 Thomas Bjørn BMW International Open 2000 Steen Tinning Celtic Manor Resort Wales Open 2001 Thomas Bjørn Dubai Desert Classic 2002 Thomas Bjørn BMW International Open 2002 Anders Hansen Volvo PGA Championship 2002 Søren Hansen Murphy's Irish Open 2002 Steen Tinning Telefonica Open de Madrid 2003 Søren Kjeldsen The Diageo Championship at Gleneagles 2005 Thomas Bjørn The Daily Telegraph Dunlop Masters 2006 Thomas Bjørn Nissan Irish Open 2007 Anders Hansen BMW PGA Championship 2007 Søren Hansen Mercedes-Benz Championship 2007 Mads Vibe-Hastrup Open de Madrid 2008 Søren Kjeldsen Volvo Masters 2009 Anders Hansen Joburg Open 2009 Jeppe Huldahl Celtic Manor Wales Open 2009 Søren Kjeldsen Open de Andalucia 2010 Thomas Bjørn Estoril Open de Portugal 2011 Thomas Bjørn Commercialbank Qatar Masters 2011 Thomas Bjørn Johnnie Walker Championship 2011 Thomas Bjørn Omega European Masters 2012 Thorbjørn Olesen Sicilian Open 2013 Thomas Bjørn Omega European Masters 2013 Morten Ørum Madsen South African Open Championship 2013 Thomas Bjørn Nedbank Golf Challenge 2014 Thorbjørn Olesen ISPS HANDA Perth International 2015 Søren Kjeldsen Dubai Duty Free Irish Open 2015 Thorbjørn Olesen Alfred Dunhill Links Championship 2016 Thorbjørn Olesen Turkish Airlines Open 2017 Lucas Bjerregaard Portugal Masters 2018 Thorbjørn Olesen Italian Open Vis mere

Men ligesom ude i hver eneste af Danmarks 190 golfklubber er frustrationerne mangefold i overtal i forhold til sejrene, som bliver jagtet hver eneste dag i de mange klubber i klubberne eller i de små, private turneringer.

Hvorfor er det så svært at vinde?

Og så er vi allerede i gang med den første forklaring på det, der er omdrejningspunktet i denne artikel:

Hvorfor er det egentlig så svært at vinde i golf?

Stiller man spørgsmålet til folk omkring European Tour, kommer det første svar enslydende og prompte: fordi der er så mange i feltet.

Og sandt er det da også, at der torsdag efter torsdag i de fleste tilfælde er 156 spillere, der tæver bolden af sted fra første tee med den uspolerede drøm om at vinde fuldstændig intakt. Men det lykkes kun for én af dem.

Henrik Knudsen har som golfkommentator overværet i nærheden af tusind turneringer på nærmeste hold – om end det ofte sker fra et lille, indelukket rum med tv-billederne som primær informationskilde – og efter som alle andre at have nævnt feltets størrelse peger han på antallet af faktorer i det marginaltestende spil.

»I golf er der så mange tilfældigheder, der spiller ind. Nogle dage rammer man et træ, så bolden springer tilbage på fairway, andre dage bliver den inde i skoven. Nogle dage står man over et putt fra 2 meter og slår den i med største selvfølgelighed, mens det andre dage føles umuligt. Det er et tilfældighedernes spil, og der er så mange ting, der er afgørende. Og der er 150 modstandere hver eneste uge, der har det på nøjagtig samme måde«, siger Henrik Knudsen.

De små og mange marginaler

Tilfældigheder kaldes i mange tilfælde marginaler. Det er i hvert fald udtrykket, Søren Kjeldsen bruger, når han skal forholde sig til det meget åbne spørgsmål. Altså efter at have nævnt feltets størrelse, forstås.

»I golfspillet er det små marginaler, der er afgørende, og der er så mange af dem, at man nærmest ikke kan styre dem«, siger Søren Kjeldsen en afslappet stund efter en hyggelig pro-am-runde i Silkeborg, der på bedste vis illustrerede en anden af golfsportens væsentlige faktorer. Den vender vi lige tilbage til.

For pudsigt nok drager golffolket meget hurtigt paralleller til en anden global sport, tennissen.

Andreas Hartø har prøvet at vinde. Ikke på European Tour, men tre gange på den underliggende Challenge Tour, hvilket bidrog til, at han i 2011 fik adgang til European Tour, hvor han som bedst opnåede en tredjeplads.

»Der er altid 155 andre, man spiller mod. Det gør det meget anderledes end i tennis, hvor der står én modstander, eller i fodbold, hvor der er et andet hold, man skal forholde sig til. Samtidig er det et svært spil med nogle meget små marginaler, der gør, at spændet mellem rigtig godt og rigtig skidt er meget lille«, siger Andreas Hartø.

Og så er det vel slået fast, at der er mange om buddet. Hver uge. Selv om der i denne uge i Silkeborg kun er 147 til start, hvoraf de 15 var danskere, inden feltet i går blev skåret ned til de 73 spillere, deraf 8 danskere, der i de sidste to dage skal spille om sejren, de 250.000 euro til vinderen og alle de andre pengepræmier.

Og selv om Christiaan Bezuidenhout fører, endda med 2 slag til de tre nærmeste forfølgere, så gør det så langtfra sydafrikaneren til favorit til den endelige sejr. Især ikke eftersom der er tale om en uprøvet 23-årig, der i sin første sæson som fuldgyldigt medlem af European Tour ikke har været bedre end nummer 17. For så begynder den i sport altid afgørende mentale faktor at spille ind.

»Mentalt er det udfordrende, fordi man har så meget tid til at gå at tænke over tingene. Hvis man ikke er 100 procent på, så er der så mange, der kommer og tager over. Og over 72 huller vil der næsten altid ske en eller anden form for katastrofe, og det er der ikke råd til på det her niveau«, siger Andreas Hartø, der gerne vil købe præmissen om, at han et par år efter at være stoppet på eliteplan »sagtens« kunne gå ud og føre en European Tour-turnering efter første runde, men at han ikke ville have en jordisk chance for at vinde.

»For så kommer presset, og der er 54 huller mere. Det er jo et maraton. Det er ikke bare at spille en enkelt runde golf. Det kræver meget mere end det at få det hele sat sammen. For mig gik det op i en højere enhed, da jeg vandt, men Thorbjørn Olesen og de andre har bare højere kvalitet, så det oftere sker. De gode vinder mere, fordi de har et højere bundniveau«, påpeger Andreas Hartø.