Olesen overlever, Kjeldsen avancerer og en ny Tinning tindrer Lucas Bjerregaard må dele pladsen som bedste dansker med en 26-årig, der normalt spiller på tredjebedste niveau.

Med 147 spillere er feltet i Made in Denmark er skæbnerne mange og naturligvis vidt forskellige. Fra den lige akkurat overlevende Thorbjørn Olesen til en tindrende Tinning med for navnet Nicolai.

Lucas Bjerregaard må således dele æren som bedste dansker med 25-årige Nicolai Tinning, der til daglig spiller på den danske Ecco Tour, golfsportens tredjebedste niveau, men ikke desto mindre tør sige, at en 9.-plads foran hele den stjerneparaden af golfspillere i hans anden turnering nogen sinde på European Tour ikke overrasker ham.

Flere eagles end par

»Ikke for at lyde arrogant, men det er jo dem, jeg gerne vil måle mig med, så jeg synes egentlig bare, at al min træning betaler sig tilbage. Der er lidt flere nerver på her, men jeg er ikke overrasket, for jeg har spillet sindssyg godt de seneste uger, og når man kan vinde i Esbjerg, så kan man også spille med, hvor det er sjovt«, sagde Nicolai Tinning, der er søn af den tidligere European Tour-vinder Steen Tinning.

Nicolai Tinning leverede en opsigtsvækkende runde med to eagles, en birdies, en afsluttende bogey og 14 huller i par.

»Det var en lidt specielt dag. Jeg kæmpede lidt meget undtagen på greeenen. Jeg havde 22 putts, så det siger lidt om, hvor god putteren var. Jeg kom ind og i overalt, og når jeg endelig var på green, så holede jeg bare«, siger Nicolai Tinning.

Lucas Bjerregaard spillede forfærdeligt og ligger nr. 9

Han ligger side om side med Lucas Bjerregaard, der efter sin bogeyfri første runde i 66 slag i går brugte 71 i dag, hvilket var et særdeles godt udbytte af en runde, han var meget lidt tilfreds med.

Fire birdies og tre bogeys lavede Lucas Bjerregaard på anden runde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Publikum har fået noget for pengene. Jeg kom tæt på dem og var mere ude mellem dem end indenfor rebene. Jeg spiller overhovedet ikke godt. Jeg driver forfærdeligt, chipper forfærdeligt, putter elendigt, så hvordan jeg kommer rundt i dag er lidt af et mysterium«, sammenfattede Lucas Bjerregaard sin runde.

Mere begejstret var Søren Kjeldsen, hvis runde i 6 slag under par var den bedste af danskerne, hvilket sender ham op på siden af Thomas Bjørn på en delt 31.-plads.

»Jeg spillede helt fantastisk og lavede ikke noget dumt på green. Tværtimod holede jeg nogle gode lange putts«, sagde Søren Kjeldsen om sin runde, der bød på 7 birdies på de første 14 huller og en afsluttende bogey, da han landede i en greenbunker uden at kunne komme op og i hul.

Thorbjørn Olesen klarede cuttet med tre gange par

Thorbjørn Olesen indledte dagen side om side med Søren Kjeldsen, men kunne ikke på samme måde få gang i scoringen, så det endte faktisk med at blive et nervepirrende drama om hvorvidt, han ville klare turneringens cut, der endte på at blive 2 slag under par.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Det blev nervepirrende, da Thorbjørn Olesen klarede cuttet - bare ikke for ham selv, der følte sig fint tilpas trods det store pres.

Det blev nervepirrende, da Thorbjørn Olesen klarede cuttet - bare ikke for ham selv, der følte sig fint tilpas trods det store pres. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det krævede en runde i dag i 3 slag under par, og den score ramte Olesen med en eagle på 11. hul, men efter birdie på 14. og bogey på 15. skulle der laves par på de sidste tre svære huller.

Et parputt på 17. på en meter blev holet med stor selvtillid og på 18. røg hans drive over en sø med en margin på lidt mere end en meter.

»Jeg er tæt på at spille rigtig godt. Jeg er næsten der, hvor jeg har været i de seneste måneder. Kan jeg finde lige det sidste, kan jeg skyde en rigtig lav runde. Jeg føler mig komfortabel over bolden og den er lige ved at være der«, siger Thorbjørn Olesen, der indleder finalerunderne 11 slag efter den førende sydafrikaner, Christiaan Bezuidenhout.

Med både Matthew Fitzpatrick og Eddie Pepperell i finalerunderne betyder det også, at afgørelsen om den sidste kvalifikation til Ryder Cup-holdet er udsat til på søndag.