Bjerregaard er på andenpladsen og kan hjælpe sammenbidt Olesen til Ryder Cup Kun en 206 centimeter lang englænder var bedre end Lucas Bjerregaard på førstedagen af Made in Denmark.

Det skal gerne indrømmes, at rubrikken på denne historie er en anelse søgt, men der er gode undskyldninger.

For det første kan det rent faktisk blive en kendsgerning, og for det andet kan det allerede efter den første dags spil i Made in Denmark endnu en gang konstateres, at golfsporten bare er fuld af paradokser.

Meget forskellige følelser

Tag nu for eksempel Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard, da de med - efter golfstandard - vidt forskelligt udbytte havde overstået den tidlige første runde af European Tour-turneringen i Silkeborg.

»Jeg følte mig sjovt nok ikke særligt godt tilpas«, sagde Lucas Bjerregaard efter en runde i 66 slag.

»Jeg spillede faktisk fantastisk godt«, sagde Søren Kjeldsen efter en runde i 73 slag.

Putteren drillede Søren Kjeldsen på første runde af Made in Denmark. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Forvirret?

Ja, så er der vel egentlig ikke noget at sige til det, men golfspillet er sat sammen af så mange elementer, at en spiller som Lucas Bjerregaard kunne eliminere den dårlige følelse med sin driver og sin 3-wood ved at være knivskarp i sit korte spil og med putteren, mens Kjeldsen gode spil blev spoleret på green.

Made in Denmark Første runde Topstillingen og danskerne 1. Jonathan Thomson, England 64 slag 2. Josh Geary, New Zealand 66 slag 2. Lucas Bjerregaard 66 slag 2. Brett Rumford, Australien 66 slag 2. Hunter Stewart, USA 66 slag 2. Christian Bezuidenhout, Sydafrika 66 slag 2. Matthew Baldwin, England 66 slag 27. Niklas Nørgaard Møller 69 slag 27. Nicolai Tinning 69 slag 27. Nicolai Højgaard (amatør) 69 slag 39. Thomas Bjørn 70 slag 57. Lasse Jensen 71 slag 72. Joachim B. Hansen 72 slag 72. Frederik Dreier 72 slag 94. Søren Kjeldsen 73 slag 94. Thorbjørn Olesen 73 slag 94. Jeff Winther 73 slag 94. Anders Hansen 73 slag 94. Thomas Nørret 73 slag 125. Rasmus Højgaard 75 slag 132. Morten Ørum Madsen 76 slag Vis mere

»Rytmen var der ikke helt, så jeg slår ikke lige bolden derhen, hvor jeg gerne vil fra teestedet, men jeg finder ud af at få den i hul på en eller anden måde«, forklarer Lucas Bjerregaard med et skævt smil efter sin runde uden en eneste bogey, som han jo trods alt var både tilfreds med og glad for.

Kjeldsen og Olesen er 1 slag over par

Bogeys lavede Søren Kjeldsen derimod fire af, alle på par-4-huller.

»Jeg driver bolden sindssyg godt, men putter rigtig dårligt. Jeg har tre 3-putts på de sidste 10 huller«, lød Kjeldsens forklaring på den skuffende score.

Nøjagtige samme score kom Thorbjørn Olesen ind med efter blandt andet at have mistet en bold på banes 4. hul, hvor han efter at have ledt forgæves i fem minutter måtte vende tilbage til teedstedet og slå en ny. Det resulterede i en dobbeltbogey, hvorefter han treputtede på det efterfølgende hul med en bogey til følge.

»Jeg spillede ikke godt i dag, og så kommer man hurtigt i problemer på den her bane. Det var lidt op ad bakke hele dagen, men det var godt at få et par birdies til sidst«, forklarede Thorbjørn Olsen om den fine afslutning på sit 16. og 17. hul.

»Jeg var nervøs på første tee, men ellers følte jeg mig fint tilpas derude. Tempoet i mit sving var ikke optimalt. Det skal jeg lige på drivingrangen og have på plads, og så er det en bane, hvor der er rigtigt mange chancer for at lave birdies, så forhåbentlig kan jeg ramme bolden bedre i morgen«, sagde Thorbjørn Olesen nogen lunde enslydende, da han med sammenbidt mine gik fra tv-kamera til tv-kamera.

206 centimeter lang englænder fører

Med 1 slag over par er Olesen og Kjeldsen 9 efter den førende, den 206 centimeter høje englænder Jonathan Thomson, der også er den eneste med en score bedre end Lucas Bjerregaard, inden de sent startende spillere havde færdigspillet første runde i det, man roligt kan kalde skiftende forhold.

Det startede med vindstille og overskyet, så kom der en gevaldig byge midt på formiddagen, efterfulgt af adskillige solstrejf, men formiddagens spillere forklarede om dagens oplevelser, inden paraplyerne igen måtte frem.

Det sluttede dog i solskin, om end der trak et par sorte skyer over hovedet på Jeff Winther, da hans frustrationer kulminerede på det sidste hul, da han først drivede i en sø og så efter et ellers eminent indspil sjuskede med et kort putt, så det endte med en dobbeltebogey og endnu en runde i 1 slag over par.