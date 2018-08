Tvillingerne fra Gyttegård er gået fra kuriøse talenter til at være verdensberømte Som lovende amatører har Nicolai og Rasmus Højgaard i en alder af 17 år vundet EM og junior-VM.

Sidste år var tvillingerne Højgaard et kuriøst indslag ved Made in Denmark. Et par dage før turneringen blev de 16-årige talenter fra Gyttegård overrasket med hver et wildcard til European Tour-turneringen i Himmerland.

»Når man sidste år gik mellem spillerne, vidste man ikke rigtig, om man gik i vejen. Nu er vi en del af feltet og skal bare gøre vores egne ting«, som Rasmus Højgaard udtrykker det forud for dette års Made in Denmark, der starter i dag i Silkeborg.

Det er dog en sandhed med modifikationer, for Rasmus og Nicolai skal ud over deres træning og øvrige forberedelser afsætte tid til at imødekomme den massive interesse, deres resultater det seneste år har afstedkommet.

Interesse fra hele golfverden

»Vi har kendt til dem, siden de dukkede op som 10-årige og deltog i en shortgame-konkurrence, men det seneste år er de gået fra at være berømte i det danske golfmiljø til at være verdensberømte. Amerikanske colleges og golfmanagere ringer i et væk, og medierne må stå i kø for at få lavet aftaler med dem«, forklarer Dansk Golfunions elitechef, Claus Mølholm.

Som en af efterhånden få sportsgrene opererer golfsporten stadig med en opdeling af professionelle og amatører, og det er blandt de ulønnede, tvillingerne har opnået opsigtsvækkende resultater i 2018.

Der er rigtig mange ting, der kan gå galt, men skal vi ikke bare sige, at pilen peger i den rigtige retning Leif Nyholm

Da Danmark i Japan vandt det uofficielle juniorverdensmesterskab for hold, Junior Golf World Cup, var Rasmus Højgaard bedste spiller individuelt med Nicolai på andenpladsen, og i juni vandt Nicolai i Holland europamesterskabet for amatører som den tredje dansker efter Morten Backhausen i 1993 og Lukas Bjerregaard i 2010.

EM-sejren, altså blandt de ’voksne’ amatører, blev sikret i en nervepirrende afslutning, hvor Nicolai inden sidste hul havde et forspring på 3 slag til englænderen Mitch Waite.

»På 17. havde jeg holet fra halvanden meter for at komme foran med 3 slag. 18. er banens sværeste hul. Man står højt oppe, så bolden bliver påvirket i en evighed, hvis du slår den højt. Rasmus kom ud til mig på 12. hul og gik caddie for mig, og vi aftalte, at det nok var bedre med et jern end en driver, men jeg slog et ukoncentreret slag og slog den bare væk i højre. Langt væk. Så måtte jeg gå efter en dobbeltbogey og håbe på, at ham, jeg spillede med ikke lavede en birdie. Og det faldt heldigvis ud til min fordel«, fortæller Nicolai Højgaard om EM-afgørelsen, som reelt faldt, da englænderen ikke fik holet sit birdieputt fra 2 meter, og Nicolai kunne puffe sin bold det sidste lille stykke i hul.

Enæggede tvillinger

Forklaringen faldt på et pressemøde før Made in Denmark, hvor de enæggede tvillinger indledningsvist måtte forklare, at det var Rasmus med sort kasket og Nicolai med hvid. Men de er nogle banditter, og i går havde de skiftet farve, da det var Politikens tur til at fotografere talenterne.

Det var nu ikke for at snyde nogen, som det var tilfældet dengang i folkeskolen, da de byttede klasse.

»Vi skulle jo nå at prøve det, så jeg tog Nicolais historietime, og han tog min tysktime. Alle klassekammeraterne vidste det godt og var ved at knække af grin, men lærerne fik det først at vide efter timen«, fortalte Rasmus Højgaard.

Den indbyrdes konkurrence

Nummeret er aldrig praktiseret i golfsammenhæng, hvor den indbyrdes konkurrence er en vigtig drivkraft for dem begge.

»Vi gør alt for at slå hinanden, når vi spiller, og det er en stor hjælp at være så konkurrencemindet. Hvis den ene vinder, får man lyst til at vise, at jeg er bedre«, siger Nicolai.