Analyse: FCK gør lige præcis, hvad Solbakken advarede mod på vej ud af døren

Den seneste måned har der været mange forestillinger om, hvem der en dag skulle følge bestyrelsesformand Bo Rygaard og William Kvist ind til et pressemøde og blive præsenteret som ny FCK-træner.

De fleste bud gik i retning mod David Nielsen, Christian Poulsen eller Bo Svensson. Succesfulde trænere, der alle har det til fælles, at de som aktive spillere var på kontrakt i FC København.

Omverdenen konkluderede, at sådan en baggrund var et stort plus for FCK-ledelsen. Særligt da Hjalte Bo Nørregaard blev udnævnt som midlertidig afløser for Ståle Solbakken. Endnu en tidligere FCK-spiller.