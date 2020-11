For få dage siden fyldte han 60, nu er han indlagt

Fodbold: Diego ArmandoMaradona er blevet indlagt med ’ukendte helbredsproblemer’ med relation til mentale udfordringer. Ifølge hans læge skyldes det ikke corona. Den argentinske fodboldlegende skal gennemgå flere undersøgelser og vil være indlagt på et hospital i La Plata i Argentina i mindst tre dage.

Direkte sport i tv Tirsdag 3. november TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 13. etape 20.00 Håndbold: København-Odense (k) TV3+ 21.00 Fodbold: FC Midtjylland-Ajax TV3 Sport 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Atl. Madrid 21.00 Fodbold: Atalanta-Liverpool TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 18.55 Fodbold: Sh. Donetsk-Gladbach 21.00 Fodbold: Real Madrid-Inter Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España, 13. etape Eurosport 2 16.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m)

Fodbold: Det walisiske landshold bekræfter, at Ryan Giggs er blevet anholdt i sit hjem lørdag. Ifølge nyhedsbureauet AP blev den tidligere Manchester United-spiller anholdt for ’uroligheder’, men hvad der præcist har ført til anholdelsen, er ikke oplyst. Ryan Giggs er igen blevet løsladt mod kaution.

Fodbold. Kasper Dolbergs klub Nice må undvære anføreren Dante i længere tid. Brasilianeren har pådraget sig en korsbåndsskade.

Ridesport. Det blev irsk avlede Twilight Payment, redet af Jye McNeil og trænet af irske Joseph O’Brien, der vandt Australiens største hestevæddeløb, Melbourne Cup. Twilight Payment lå i spidsen næsten alle 3.200 meter på Flemington-banen og sejrede foran Tiger Moth, trænet af O’Briens far Aidan O’Brien, og britiske Prince of Arran. Melbourne Cup, der er afviklet siden 1861, er en af de største endags sportsbegivenheder i Australien, men denne gang måtte klassikeren på grund af coronakrisen gennemføres uden tilskuere.

Fodbold: Ifølge den franske avis Le Parisien overvejer Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at afholde fodbold-EM i 2021 i et land. Rusland er nævnt som en mulighed. Det franske medie skriver, at det skyldes pandemiens genopblussen. EM skulle have været afholdt i år i 12 forskellige lande, herunder Danmark.