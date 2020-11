Maradona er blevet opereret i hjernen. Det var en succes, siger legendens læge

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 14. etape TV3+ 16.45 Fodbold: Avarta-FC København 18.55 Fodbold: Basaksehir-Manchester U 21.00 Fodbold: RB Leipzig-Paris SG TV3 Sport 18.55 Fodbold: Zenit-Lazio 21.00 Fodbold: Barcelona-Dinamo Kijev TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 21.00 Fodbold: Chelsea-Rennes Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España, 14. etape Eurosport 2 11.00/14.00 Motocross: VM-afdeling TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) Vis mere

Fodbold. Diego Maradona er blevet opereret for en hjerneblødning. Indgrebet var vellykket og forløb som forventet. Det oplyser Maradonas læge, Leopoldo Luque, natten til onsdag dansk tid. »Det lykkedes os med succes at fjerne blodansamlingen. Den er under kontrol, og han vil forblive under observation«, siger Leopoldo Luque. Maradona, der netop er fyldt 60 år, blev mandag indlagt på et hospital i La Plata i Argentina med ’ukendte helbredsproblemer’. Han viste sig at have en blodansamling mellem kraniet og hjernen. En såkaldt subduralt hæmatom, der ifølge sundhed.dk forekommer hyppigst blandt ældre personer og blandt alkoholikere.

Fodbold. Med sine to scoringer mod RB Salzburg nåede Robert Lewandowski op på i alt 70 Champions League-mål. Dermed er Bayern-angriberen kun en enkelt scoring fra at nå op på siden af Real Madrid-legenden Rául på listen over de mest scorende spillere i den fineste europæiske klubturnering. Der er dog stadig et stykke vej op til Cristiano Ronaldo og Lionel Messi på 1.- og 2. pladsen. De har scoret henholdsvis 130 og 117 gange.

Håndbold. Team Esbjerg har forlænget kontrakten med den norske landsholdsfløj Sanna Solberg, og hun er nu bundet til de danske mestre indtil 2024.

Håndbold. SønderjyskE har hentet den 23-årige norske bagspiller Kristian Jakobsen Stranden i svenske IFK Skövde fra næste sæson. Nordmanden har underskrevet en treårig aftale.

Golf. Harry Higgs har trukket sig fra Vivint Houston Open efter at have testet positiv for corona-virus.

Fodbold. FC Midtjylland er stadig er på jagt efter sit første point i Champions League, og midtjyderne skal ikke kigge mod Olympique Marseille for at finde inspiration til at hente det. Tirsdag aften tangerede Marseille nemlig en negativ Champions League-rekord, da den franske klub på udebane tabte 0-3 til FC Porto. Det var 12. kamp i træk i turneringen, at klubben måtte forlade et opgør som taber. Det har kun Anderlecht prøvet at gøre tidligere. Det var i perioden 2003-2005.