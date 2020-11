Håndboldklub præsterer overskud midt i den vildeste krise

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 15. etape 20.00 Håndbold: Danmark-Schweiz (m) TV3+ 20.15 Fodbold: Ledøje/Smørum-Brøndby 02.15 NFL: San Francisco-Green Bay TV3 Sport 18.00 Fodbold: Helsingør-Hobro 6’eren 18.55 Fodbold: Ludogorets-Tottenham 21.00 Fodbold Arsenal-Molde Canal 9 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m)



Håndbold. 58.000 kroner før skat. Det er overskuddet hos kvinderne fra Team Esbjerg, der kan præsentere sorte tal i regnskabsåret 2019-2020. Team Esbjerg beretter om et hårdt år grundet coronakrisen, og overskuddet er kun blevet en realitet efter støtte fra sponsorer og tilhængere samt lønkompensation fra staten. Ledelsen i Team Esbjerg kigger mere dystert ind i et nyt regnskabsår med strenge coronaregler og tabte indtægter, siger Team Esbjerg-bestyrelsesformand Bjarne Pedersen. »Vi må imødese et betydeligt underskud, og vi er langtfra alene. Alle klubber inden for fodbold, håndbold og ishockey afventer med stigende utålmodighed, at der findes en løsning i form af en kompensationsordning fra staten. Divisionsforeningen Håndbold og DIF har i månedsvis forhandlet på vore vegne, og der er holdt videomøder, hvor revisorer har medvirket for at dokumentere situationens alvor. Men der er intet sket. Det er på tide, at regeringen kommer de store publikumsidrætsgrene til undsætning, for ellers kan det få alvorlige konsekvenser«, siger Bjarne Pedersen til klubbens hjemmeside.

Coronavirus. Syv kommuner i Nordjylland lukker i løbet af de kommende dage ned for en række idrætsfaciliteter, meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde. Sådan forbliver det frem til og med 3. december. Det kan få stor betydning for idrætten – både på professionelt og amatørniveau. Der er tale om kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. Af de udsendte restriktioner fremgår det: »Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder«. Dermed er der lagt op til, at udendørsidrætten kan fortsætte, men det bliver under skærpede restriktioner. »Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere«, fremgår det.

Fodbold. Malmö FF’s danske cheftræner, Jon Dahl Tomasson, er blevet smittet med coronavirus. Det skriver den svenske klub på sin hjemmeside. Ifølge meddelelsen fik den tidligere danske landsholdsanfører symptomer under tirsdagens træning. Han skal nu isolere sig, indtil han er symptomfri, og derfor bliver det assistenten Daniel Bäckström, som står i spidsen for holdet i den kommende kamp på hjemmebane mod Sirius. Her kan Malmö med en sejr sikre sig det svenske mesterskab.

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix Jasper Philipsen var hurtigst i torsdagens sprint i Vueltaen.

Jasper Philipsen var hurtigst i torsdagens sprint i Vueltaen. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Cykling. Rystende af kulde og dyngvåde nåede deltagerne i Vuelta a España til vejs ende på 15. etape, der med sine 230,8 km fra Mos til Publa de Sanabria var løbets længste, og det var den 22-årige belgier Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), som kunne runde de udmarvende strabadser af med maksimal jubel. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) førte an op ad den let stigende opløbsstrækning for sin tyske holdkammerat Jannik Steimle, men denne måtte nøjes med tredjepladsen, da han foruden den sejrende Philipsen også blev overtrumfet af landsmanden Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe). Mørkøv selv blev nr. 10 og Magnus Cort (EF) nr. 7. Sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører fortsat sammenlagt.

Cykling. Seks velodromer skal i slutningen af 2021 lægge stejle sving og langsider til et nyt Champions League-format i banecykling. Formatet er en del af planerne om at få udbredt sporten til andre end de traditionelle følgere. Ifølge Den Internationale Cykelunion (UCI) skal stjerner på stribe mødes til duel i seks weekender i træk. »Fra november til december 2021 vil UCI Tracks Champions League samle verdens bedste sprintere og udholdenhedsspecialister over seks weekender med kort mellemrum og i korte formater«, siger UCI-præsident David Lappartient ifølge Reuters.

Golf. Rasmus Højgaard er bedst placeret af de danske spillere efter 1. runde i European Tour-turneringen på Cypern. Højgaard ligger på en delt 28.-plads efter en runde i to slag under par. Også Thorbjørn Olesen og Jeff Winther er med i turneringen, der føres af skotske Robert MacIntyre i seks slag under par.

Motorsport. Formel 1-organisationen bekræfter på sin hjemmeside, at Saudi-Arabien fra næste år er med på kalenderen i motorsportens fineste klasse. Grandprixet skal køres på en nyopført gadebane i Jeddah og blandt andet fører feltet langs Det Røde Hav. Der bliver tale om et aftenløb i november.

Håndbold. Norge har i lighed med Danmark indfært en række stramme coronarestriktioner, og der er yderligere blevet strammet i dag, hvor blandt andet alle unødvendige indenrigsrejser frarårdes. Det er endnu uvist, om restriktionerne får afgørende indflydelse på blandt andet afviklingen af EM i håndbold, der skal starte 3. december i Trondheim. Sundhedsminister Bent Høie sige til NRK, at regeringen stadig overvejer, om arrangementet kan gennemføres som planlagt. EM afvikles i samarbejde med Danmark, og her er det planen, at en indledende pulje skal spilles i Frederikshavn. Heller ikke fra dansk side er der oplysninger, om nedlukningen af Nordjylland de næste fire uger får indflydele på EM.

Fodbold. AC Horsens-spilleren Michael Lumb har været ude af superligatruppen siden han 14. oktober blev testet positiv med coronavorus. Han har været tilbage på træningsbanen siden sidste torsdag og er i spil til weekendens kamp mod topholdet Sønderjyske.

Håndbold. Randers HK har forlænget kontrakten med playmaker Mai Kragballe frem til 2023.

Håndbold. TTH Holstebro har forlænget kontrakten med playmaker Johan Meklenborg, så den nu løber til yderligere fire år frem til 2025.

Fodbold. Der er fremgang at spore hos Diego Maradona, som tirsdag blev opereret for en blodansamling i hjernen. Det siger argentinerens læge Leopoldo Luque ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. »Jeg har lige set ham. Han er fokuseret og i godt humør. Vi er overraskede over, hvor godt han er ved at komme sig. Men vi skal være forsigtige, for vi er stadig i en tidlig fase efter operationen«, siger lægen. Luque understreger, at der ikke er nogen neurologiske komplikationer.

Basketball. Spillere og klubber nærmer sig enighed om startdatoen for den kommende sæson i den nordamerikanske NBA-liga. Ifølge amerikanske medier tyder alt på, at en sæson med 72 kampe i grundspillet skydes i gang i december. Spillerne havde ønsket en start i januar, men det ville ifølge klubberne koste op imod en milliard dollars i tabte indtægter. Bliver startdatoen i december, betyder det samtidig, at de bedste amerikanske spillere kan være med ved OL i Tokyo næste år.

Cykling. Leddegigt tvinger Ian Stannard til at stoppe karrieren. Det meddeler britens hold, Ineos, i en pressemeddelelse, skriver Ritzau. Stannard har kørt for holdet, der tidligere gik under navnet Sky, siden det blev etableret i 2010. Højdepunkterne i Stannards karriere er hans to sejre i løbet Omloop Het Nieuwsblad, mens han er blevet nummer tre i klassikeren Paris-Roubaix.

Fodbold. Chelseas tyske profil Kai Havertz er testet positiv med coronavirus og er derfor i isolation. Udover kampene for Premier League-klubben kan det gå ud over den 21-årige offensivspillers deltagelse i landskampen mod Tjekkiet og Nations League-opgørene mod Ukraine og Spanien i denne måned.

Ishockey. Herning Blue Fox har skrevet en korttidskontrakt med den svenske angriber Pontus Netterberg. Den 28-årige Netterberg kommer fra SHL-klubben IK Oskarshamn, og han er i den jyske storklub året ud.