Sportsblik: Det fine håndboldselskab er en rådden affære

I gamle dage – og måske kan det stadig opleves enkelte steder – kunne man i gymnastiksalene på mere agtværdige skoler læse inskriptionen »En sund sjæl i et sundt legeme«. Og i rigtig gamle idrætsklubber var ordene også et bærende element.

På en måde er den oldgamle sentens stadig en slags fundament under hele idrætsbevægelsen – eller sagt således: Det vil vi i hvert fald gerne tro. For det er jo et smukt ideal at stræbe efter. Og vi ældre i sporten er vokset op med ordene.

Men i virkelighedens verden er det nu blevet til ord, der anvendes af lægefaglige folk som et godt råd, idet forskning har vist, at det løfter sindet at komme i god form. Og det er jo glædeligt – nu da det har vist sig, at idealet har meget svært ved at overleve i en stadig mere kommerciel og grådig sportsverden.