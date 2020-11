Pokalsucces skal sikre, at ligaens trofaste træner får den fortjente afsked

Hvis Bjerringbro-Silkeborg onsdag aften slår Aalborg, forlænges Peter Bredsdorff-Larsens tid som cheftræner i klubben. I pokalkvartfinalen dyster de to tophold nemlig om en plads ved det prestigefyldte Final4-stævne, der afvikles i juni efter afslutningen på ligasæsonen.

Det er endnu et krydderi på en af efterårets vigtigste kampe i dansk håndbold, og naturligvis tager både Peter Bredsdorff-Larsen og Bjerringbro-Silkeborg hellere end gerne en sidste gulddans, selv om den midtjyske topklub har valgt ikke at forlænge cheftrænerens kontrakt, når denne udløber ved sæsonens afslutning. Timing med offentliggørelse op til pokalkvartfinalen er en ren tilfældighed og handler udelukkende om at melde ud, da beslutningen var truffet.

I fredags stod det nemlig klart, at syv års ægteskab mellem en af Danmarks største klubber og en af de mest succesfulde trænere i dette årtusinde snart er ovre. Et ægteskab, der har givet masser af sølvtøj og et guldbryllup allerede efter to år, men også et ægteskab, der ikke ender lykkeligt.