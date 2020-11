17 afbud: Først torsdag ved landsholdet, om corona-kaosset bliver endnu værre

Aldrig før har en landsholdslæge været så meget i fokus på et pressemøde dagen inden en fodboldlandskamp. Men det gav mening, at Morten Boesen måtte svare på det ene spørgsmål efter det andet via en videoforbindelse.

Onsdagens venskabskamp mellem Danmark og Sverige i Brøndby er ramt af coronakaos. Mildest talt.

17 spillere er tvunget til at melde afbud, fordi de enten ikke må rejse til Danmark, er testet positive for coronavirus eller har været i nærkontakt med en person, der er testet positiv for coronavirus. I alt har 40 navne nu været udtaget til en kamp, som hverken landstræner Kasper Hjulmand eller assistenttræner Morten Wieghorst nu heller ikke kommer til at deltage i.