Landskampen mod Sverige var en fejring af kernen i fodbold

Det har – også på disse sider – været diskuteret flittigt, hvorvidt fodboldlandsholdets broderopgør mod svenskerne overhovedet skulle gennemføres. De politiske og økonomiske perspektiver er blevet betonet, og når det endelig drejede sig om sportslige motiver, blev kampen for ranglistepoint fremhævet som afgørende.

Jeg så imidlertid kampen som en fejring af kernen i sporten.

Blå bog Troels Bech Troels Bech er født 29. juli 1966 i Svendborg. Som aktiv spillede Troels Bech i Svendborg, SpVgg Fürth og mest for Silkeborg, som han spillede 177 kampe for og blev dansk mester med i 1994. Cheftræner har Troels Bech været for Hjortshøj-Egå (k), AC Horsens, Ikast, OB (tre gange), FC Midtjylland, Esbjerg (to gange, senest i den forgangne sæson) og Silkeborg. 2015-18 var Troels Bech sportsdirektør i Brøndby. I dag driver Troels Bech selvstændig virksomhed som sparringspartner inden for samarbejde og ledelse, strategi, fodbold og medier. Han producer podcasten ’Bech bag bolden’ og er kommentator – nu også for Politiken. Vis mere

Det kan da godt være, at der økonomi på spil, og jeg er da ikke blind for, at DBU og Kasper Hjulmands ønske om at samle befolkningen omkring landsholdet lider under begrænsningen på publikum og tv-seere.

Men derfor sad unge Oliver Christensen alligevel og svedte i bussen på vej til det mennesketomme stadion.

Og måske derfor fik stortalentet Mikkel Damsgaard ikke sine normale spidskompetencer vist frem i sin debut.

For der var noget på spil. Og mit gæt er, at det ikke var ranglistepoint, økonomi eller sundhedspolitik, der fyldte noget for hverken nye eller rutinerede spillere. For sporten går nemlig først og fremmest ud på at gøre sig umage. Og det er ikke mageligt. Og i kernen af al sport giver umagen mening i sig selv.

Det er omgivelserne, der leder efter mening i andre perspektiver. Tilskuere, presse, kritikere, politikere og andet godtfolk må nøjes med håneret over svensken, yderligere ranglistepoint og dermed sandsynlig topseedning til næste VM-kvalifikation.

Talenterne myldrer frem

Det fik fodboldfolket sådan set også. Men vi fik også bevis på sammenhængskraften i Fodbolddanmark. For Danmark har usædvanlig mange spillere på højt niveau – og i hvert fald flere end svenskerne.

Begge hold var som bekendt stærkt afbudsramte. Danmark dog markant mest med ca. 20 afbud fra udtagne spillere. Alligevel spillede holdet på højt niveau. Det viser i hvert fald to ting:

a) Dansk talentudvikling blomstrer.

b) Landstræneren er god til at udtage spillere.

Talentudviklingen bygger på blandingen af velfungerende breddeklubber på skuldrene af sportens frivillige ildsjæle, og de stadig bedre elitemiljøer i de danske topklubber. Alexander Bah er et strålende eksempel med sin opvækst i Næsby og sin himmelstorm i SønderjyskE.

Topklubbernes arbejde er blevet intensiveret for nogles vedkommende i de seneste 10 år og for de flestes særligt med det centralt styrede talentudviklingsprojekt med belgiske Double Pass som konsulent de seneste 5 år. Dermed har dansk talentudvikling oplevet det, der minder stærkt om, hvad er foregået i en række lande med Tyskland, Belgien og England som de ypperste eksempler.

Og vi ser stadig stærkere ungdomslandshold med U21’s helt suveræne kvalifikation til endnu en EM-slutrunde. Og netop dette hold var da også storleverandør til de i alt otte debutanter – og i øvrigt var otte af de danske spillere 22 år eller yngre.

Denne positive udvikling gør det nemmere for landstræneren at udtage gode spillere. Og det bevistes med optakten og afviklingen af kampen, at netop den evne er den allervigtigste for en landstræner. Det blev synliggjort ved, at Kasper Hjulmand ikke nåede at træne med spillerne op til kampen, og at der var enkelte, han end ikke nåede at tale med …

Landstræneren bidrag fra isolationen bestod derfor i at udtage spillere og lade dem spille med størst mulig genkendelighed i deres positioner. Og så ellers slippe hestene fri.

Jens Jønsson i stærkt felt

Og hvad fik han ud af det?

Han fik gode indsatser fra de fleste, men fremragende indsatser fra især Jens Jønsson og Joakim Mæhle.