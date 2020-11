Odense slår ubesejrede russere i CL, første danske EM-sejr i basketball og Hamilton er verdensmester

Direkte sport i tv Søndag 15. november TV 2 Sport 13.00/20.55 Tennis: ATP Finals (m) TV3+ 11.10 Formel 1: Tyrkiets Grand Prix 22.15 Am. fodbold: Los Angeles-Seattle 2.20 Am. fodbold: New England-Baltimore TV3 Sport 13.30 Håndbold: Berlin-Flensburg (m) 16.00 Golf: US Masters TV3 Max 14.00 Håndbold: Team Esbjerg-Rostov (k) 16.00 Håndbold: Odense-CSKA Moskva (k) 18.45 Am. fodbold: Giants-Philadelphia 6’eren 18.00 Fodbold: Holland-Bosnien Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-Island CANAL 9 15.00 Fodbold: Slovakiet-Skotland 18.00 Fodbold: Wales-Irland Eurosport 1 12.00 Bordtennis: VM Eurosport 2 12.00 Svømning: International League 15.00 Tennis: Upper Austria Ladies Linz 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Rusland 20.45 Fodbold: Belgien-England TV 2 Sport X 13.00/16.15/19.25 Banecykling: EM Vis mere

Motorsport. Det regnfyldte tyrkiske formel 1-grandprix blev en triumf for briten Lewis Hamilton (Mercedes), der med sin 94. løbssejr sikrede sig sin 7. VM-titel og dermed tangerede Michael Schumachers rekord for flest titler. I det vanskelige føre sluttede Kevin Magnussen sidst blandt de 17 fuldførende biler. Danskerens dækskifte på 36. omgang blev en helkikser, da Magnussen kørte ud af pitten med friske dæk, men havnede i græsbarrieren og måtte skubbes tilbage i Haas-pitten for at få gjort bilen køreklar igen. »En eftermiddag til glemmebogen«, som Haas-holdet konkluderede på Twitter.

Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Canadieren Lance Stroll (Racing Point) førte i lang tid grandprixet, men Hamilton satte sig på begivenhederne i løbets sidste tredjedel. Sergio Perez (Racing Point) fik en overraskende 2.-plads og tangerede dermed sit hidtil bedste resultat fra 2012.

Basketball. I fjerde forsøg lykkedes det Danmarks kvindelige landshold at vinde i EM-kvalifikationen, der efter en corona-afbrydelse er genoptaget ved et stævne i Riga. Efter nederlag til Rumænien, Italien og Tjekkiet vandt Danmark overraskende med 91-74 over Rumænien, der som nr. 44 er 12 plads foran Danmark på verdensranglisten. Rumænien førte ellers 44-37 ved pausen. »Hele vejen gennem kampen havde vi fornemmelsen af, at vi godt kunne vinde. I første halvleg fik vi gode skud, men de gik bare ikke i, men det gav egentlig bare tro på det. Vi kunne spille os til det, vi skulle, og derefter var troen på det der bare«, siger Maria Jespersen, der blev dansk topscorer med 35 point, til Ritzau.





Håndbold. På et sejrsmål af Lois Abbingh få sekunder før tid vandt Odense 25-24 i kvindernes Champions League over hidtil ubesejrede CSKA Moskva. Et kvarter før tid førte Odense 18-15, men russerne tog føringen med 24-21, inden Odense fik vendt kampen til allersidst.

Tennis. Hviderusseren Aryna Sabalenka levede op til sin topseedning i WTA-turneringen i Linz i Østrig ved at finalebesejre Elise Mertens fra Belgien 7-5, 6-2. Det var den 22-årige Sabalenkas 8. turneringssejr på WTA-niveau.

Fodbold. I Nations League havde Skotland mulighed for at toppe EM-kvalifikationen i torsdags med en oprykning til A-niveauet, men i Slovakiet tabte briterne 1-0 på den tidligere FC København-spiller Jan Gregus’ scoring efter en halv times spil. Hvis Skotland sejrer på onsdag i Israel, er oprykningen alligevel i hus.

Fodbold. Liverpools legendariske målmand Ray Clemence er død i en alder af 72 år. Ray Clemence vandt fem engelske mesterskaber og fem europæiske titler på 14 år med klubben, inden han i 1981 skiftede til Tottenham, hvor han spillede frem til karrierestoppet i 1988. Han nåede 61 landskampe for England, men stod i perioder i skyggen af Peter Shilton.

Cykling. I fraværet af de danske verdensmestre Michael Mørkøv og Lasse Norman og adskillige andre etablerede topnavne strøg den rutinerede spanske duo Albert Torres og Sebastian Mora til tops i parløbet ved EM i den bulgarske by Plovdiv. Spanierne, der sandsynligvis bliver fremtrædende rivaler til danskerne ved næste års OL i Tokyo, sejrede med 51 point foran de portugisiske tvillinger Ivo og Rui Oliveira, som for en uge siden satte punktum for deltagelsen i Vuelta a España, med 43 point og italienerne Francesco Lamon og Stefano Moro med 33. Mora erobrede desuden guld i pointløb og Ivo Oliveira i 4 km individuelt forfølgelsesløb.

Håndbold. I mændenes bedste række scorede Aalborg 25 gange i 1. halvleg mod bundproppen TMS Ringsted, der blev sendt hjem til Sjælland med et nederlag på 39-24. Mark Strandgaard blev noteret for 7 Aalborg-mål, da nordjyderne generobrede førstepladsen fra GOG.

Håndbold. Team Esbjergs kvinder tabte for anden weekend i træk i Champions League til russerne fra Rostov-Don, der med 25-24 var et mål bedre end det danske hjemmehold. Marit Røsberg Jacobsen kunne have udlignet i de sidste sekunder, men hendes straffekast blev reddet af den russiske målvogter.

Tennis. 17-årige Holger Rune triumferede søndag i ITF-turneringen i spanske Valldoreix. Her besejrede han hjemmebanehåbet Cosano Javier Barranco med 7-6, 6-3. Det var Holger Runes anden turneringssejr i denne sæson. Han vandt den første i Schweiz i september.

Svømning. Energy Standard med Pernille Blume på holdet vandt den første semifinale ved ISL i Budapest og er sammen med London Roar klar til næste weekends finale. Blumes eneste start på andendagen var i en mixed 4 x 100 meter fri-holdkap, hvor hun med 51,77 sek. på tredjeturen svømmede sit næsthurtigste i ti ISL-starter, kun overgået af lørdagens 51,67 sek., der bidrog til verdens hurtigste tid nogen sinde i kvindernes 4 x 100 meter fri.

Fodbold. Spaniens anfører Sergio Ramos satte lørdag europæisk landskampsrekord, da han spillede for 177. gang for ibererne. Hans målstatistik forbedrede han dog ikke, da han brændte to straffespark i 1-1-kampen i Nations League på udebane mod Schweiz.

Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix Sergio Ramos er normalt en sikker skytte fra 11-meter-pletten. Han havde scoret på 25 spark i træk, inden han brændte mod Schweiz.

Fodbold. 1-1-resultatet mellem Schweiz og Spanien er godt nyt for det danske landshold. Nu kan Schweiz ikke længere rykke forbi danskerne på den rangliste, der afgør hvilke lande der topseedes i VM-kvalifikationen.

Danmark er nu i en bedre position for at komme til VM i 2022, siger landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzau i et DBU-opslag på Twitter: »Det er vigtigt for landsholdet, for dansk fodbold og hele Danmark«.

Der er lodtrækning 7. december – og Danmark er i øverste lag med blandt andre Belgien, England, Frankrig, Portugal og Spanien.

Fodbold. Der skal findes en ny Nations League-mester i 2021. Det står klart, efter at Portugal tabte 1-0 på hjemmebane til Frankrig i gruppe A3. Portugals europamestre, er regerende Nations League-mestre, men mistede altså muligheden for at genvinde titlen, da N’Golo Kante sikrede Frankrigs verdensmestre en smal sejr i Lissabon.

Boksning. Fjervægtsverdensmesteren Sarah Mahfoud havde sat næsen op efter en stor VM-kamp i Las Vegas og en betragtelig sum penge, men corona har afblæst det planlagte møde i december med puertoricaneren Amanda Serrano. 31-årige Mahfoud siger til DR Sporten, at hun i stedet har kontaktet sin tidligere chef i hjemmeplejen for at få sit tidligere arbejde tilbage. »Nu skal jeg tilbage og arbejde, for regningerne kommer jo uanset hvad«, siger Mahfoud til DR.