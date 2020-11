Hvis ikke Eriksen skal væk fra Inter, så skal træner Conte

Han sagde selv, at der blot var tale om glædesrus, som kom til udtryk ved, at han næsten hamrede den hvide Select-bold ud af Parken, sekunder efter at han havde hamret den op i det ene målhjørne og sikret Danmark en 2-1-sejr over Island søndag aften.

»Jeg kunne jo ikke tage bolden ind på maven igen. Så ville folk jo tro, vi skulle have tvillinger«, lød det kækt fra Christian Eriksen på pressemødet med henvisning til hans egen fejring efter den første af to scoringer på straffespark. Han og kæresten, Sabrina Kvist Jensen, venter deres barn nummer 2.

Men når man så fejringen af sejrsmålet i langsom gengivelse, var det svært ikke at spekulere i, om landets bedste fodboldspiller helt inderst følte mere end bare glæde i kroppen.