Aaaarrgh: Danmark havde alle fordele mod Island, men udnyttede dem bare ikke

Så er der gruppefinale for Danmark i Nations League i Leuween onsdag aften!

Det er ganske imponerende i det flotte selskab – og det er sket efter flere overbevisende præstationer.

Søndagens sejr over Island var imidlertid ikke en af dem.

Troels Bech Blå bog Troels Bech er født 29. juli 1966 i Svendborg. Som aktiv spillede Troels Bech i Svendborg, SpVgg Fürth og mest for Silkeborg, som han spillede 177 kampe for og blev dansk mester med i 1994. Cheftræner har Troels Bech været for Hjortshøj-Egå (k), AC Horsens, Ikast, OB (tre gange), FC Midtjylland, Esbjerg (to gange, senest i den forgangne sæson) og Silkeborg. 2015-18 var Troels Bech sportsdirektør i Brøndby. I dag driver Troels Bech selvstændig virksomhed som sparringspartner inden for samarbejde og ledelse, strategi, fodbold og medier. Han producer podcasten ’Bech bag bolden’ og er kommentator – nu også for Politiken.

Præmissen for kampen var, at Danmark som senest mod Island havde fordel af mindst fire faktorer:

Danmark havde en ekstra hviledag. Det har sjældent været mere værdifuldt i et voldsomt tæt coronadikteret kampprogram. Så meget desto større var den fordel af, at hovedparten af de danske spillere netop var kommet udhvilede ud af isolation …

Danmark havde mulighed for at skifte fra onsdagens træningskamp mod Sverige fra tredjevalg til førstevalg, hvorimod Island måtte skifte ud til lavere kvalitet efter at have spillet deres efterårs vigtigste kamp torsdag i Ungarn.

De danske spilleres motivation må have været større end islændingenes, hvor i blandt både landstræner og en række koryfæer fra islandsk fodbolds bedste generation gennem tiderne stopper på landsholdet i denne uge.

Danmark har notorisk bedre spillere.

Intet af dette var ikke til at se på Parkens tunge bane i søndags.

Begge hold spillede 3-5-2

Kasper Hjulmand har hidtil vist stor fleksibilitet i valg af opstilling. Søndag aften var den for første gang ændret til 3-5-2.

Ideen var som på Island at udnytte bredden, som et langsomt islandsk hold ofte har måtte afgive for at være kompakte nok centralt til at udnytte deres duelstyrke. Men som senest mod Belgien valgte Islands svenske træner, Erik Hamrén, at spille 5-3-2. Dermed matchede de to hold hinanden i formationen.

Derfor formede kampen sig som 3 mod 2 i de to forsvars favør, 3 mod 3 på midtbanen og 1 mod 1 på siderne.

I starten så danskernes friskhed ud til at give dem den fordel, at med fart i pasningsspillet kom de først væk fra deres direkte modstander, mens islændingene oftest kom derhen, hvor bolden lige havde været.

Den fordel blev bare meget mindre af, at det i overraskende stor grad blev et dansk opspil med mange lange og langsomme afleveringer fra eget forsvar op mod de to hurtige, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen.

Da den danske midtbane fortsat løb i position for at modtage bolden kort, kunne de ikke nå med op til den lange bold, og derfor forsvandt det danske genpres. De lange bolde kom især fra anfører Simon Kjær og lidt fra Jannik Vestergaard, hvorimod Andreas Christensen konsekvent spillede fladt og oftest gennem kæderne, så der kom mest opspil i højre side.

Det ville have hjulpet muligheden for et mere varieret opspil, hvis de tre bagerste havde vendt spillet i en rundgang eller to og dermed have fået islændingene vredet lidt i deres organisation.

Ufarlige dybe løb til hjørnerne

Også Mathias Jensen, der var blevet valgt på den defensive midtbane, bidrog til de mange lange afleveringer. Fordelen ved at få sparket dem fra midtbanen er dels, at modstanderens midtbane må gå frem mod bolden og dermed kan der opstå huller i holdet, dels at afleveringens længde bliver kortere og dermed præcisionen større.

I fodbold er det sådan, at lige afleveringer til lige løb er uhyre vanskelige at få til at passe sammen, så når de lange bolde spilledes fra centrum af banen, måtte de danske dybe løb gå ud mod banens hjørner, og det blev sjældent farligt. Til gengæld lykkedes Mathias Jensen med en lang bold fra siden ind i feltet, hvor den danske højre wingback, Daniel Wass, igen lå på sidste linje og fremkaldte et venligt dømt straffespark.

Islændingene kom mere aggressivt ud til 2. halvleg og dermed også tættere i de mange 1 mod 1 dueller. Det gav dem flere erobringer, bragte spillet tættere på det danske mål og dermed blev vejen til det islandske mål længere.

Det gjorde ikke de lange danske afleveringer færre eller bedre. Konsekvensen blev, at ingen af de tiltænkte gevinster ved den danske 3-5-2 opstilling kom i spil:

De to hurtige angribere, der på dagen var rykket fra deres kanter og tættere på mål, blev hverken farlige eller agerede som et par.