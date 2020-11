Analytiker om Lukasjenkos dobbeltspil: »Det er et brud på det charter, som man skal agere under som del af den olympiske familie«

Aleksandr Lukasjenko bærer to kasketter. Den ene som præsident af Hviderusland. Den anden som formand for landets olympiske komité. Gråzonens dobbeltspil strider imod helt grundlæggende værdier i det olympiske fællesskab, mener Stanis Elsborg, analytiker i initiativet Play the Game, der arbejder for at styrke etik og ytringsfrihed i idræt.

»Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vil lidt horribelt sige, at atleter er borgere i deres eget land, så derfor er der ikke tale om noget lovbrud. Jeg mener bestemt, at det, præsidenten foretager sig i Hviderusland, strider imod det charter, som han skal agere under som repræsentant for den nationale olympiske komité«, siger Stanis Elsborg.

Derfor glæder han sig over, at IOC har valgt at åbne en sag mod Hvideruslands nationale olympiske komité, men udtrykker forbehold.