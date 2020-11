Hvis bare Elkjær, Sand eller Bendtner stadig var 28 år og i topform

Angriberne

Landsholdets forreste

Martin Braithwaite

Han scorede det flotte mål med strakt ben i Dublin, som sendte Danmark til EM. Men siden det overraskende skifte til FC Barcelona har Braithwaite hverken fået nettet til at blafre eller vist Barcelona-klasse på landsholdet. Han kunne godt være i fare for at starte ude mod Belgien.

Yussuf Poulsen

Ligesom Martin Braithwaite er Yussuf Poulsen ikke en rendyrket, målscorende angriber. Han bidrager også med dybdeløb, et godt hovedspil og en endnu bedre fysik i duellerne. Men når man har scoret 15 mål i 31 Bundesliga-kampe, er 7 mål inden landskamp nummer 50 onsdag ikke meget.

Kasper Dolberg

Ligesom Yussuf Poulsen fremstår Kasper Dolberg som en bedre spiller for sit klubhold, end når han er iklædt rødt og hvidt. Han har talentet til at blive en rigtig god angriber, men det skal også snart til at forløses for alvor. Det er bemærkelsesværdigt, at han kun har scoret mod små nationer.

Christian Eriksen

Landsholdets mest målfarlige spiller er ikke angriber. Selvfølgelig hjælper straffesparkene godt til, men det er alligevel meget sigende, at Christian Eriksen med sine 36 mål er den eneste i truppen, som har scoret flere end 7 gange.

