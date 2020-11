Belgien-kampen viste, hvad det kræver, hvis drømmen om en ny EM-pokal skal gå i opfyldelse

EM-pokalen står i indgangen af Fodboldens Hus. Som en påmindelse for alle, der træder ind i Dansk Boldspil-Unions (DBU) hovedkvarter, om hvad der er blevet præsteret i fortiden.

Fodbolddirektør Peter Møller Kasper Hjulmand drømmer om en ny pokal. Det har begge sagt i et hav af interviews i forbindelse med sidstnævntes første otte kampe som landstræner.

Der var ikke tale om en EM-finale onsdag aften i Leuven. Men mødet med de belgiske verdensettere blev alligevel retteligt set som et stort opgør inden første fløjt. Det endte som et bevis på, at Danmark har et godt landshold, men der er et niveau op til de allerbedste.