Toppost til fyret svømmechef har gjort Pernille Blume stærkt fortørnet

Lykønskningerne strømmede ind, da Pia Holmen i sidste uge på Facebook proklamerede, at hun »med stolthed, taknemmelighed og meget ydmyghed« var blevet valgt som vicepræsident i LEN, Det Europæiske Svømmeforbund, hvor hun i fire år har siddet i bestyrelsen.

»Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Og så er det historisk, at en dansk kvinde får sådan en post i europæisk idræt«, skrev Pia Holmen i sit opslag om udnævnelsen, der endnu en gang har skabt bølgegang i svømmebassinet.

Efter at Kim Andersen for nylig i et kampvalg mistede sin post som præsident i Isaf, Den Internationale Sejlunion, måtte det da vække begejstring i den danske idrætsverden, at en anden dansker og endda en kvinde kan få en indflydelsesrig international position?