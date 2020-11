Tak for nu, Mikkel! Det nye årtis stjerner skal have flere spidskompetencer

Og når det kommer til at producere målvogterne, er vi ganske godt kørende i vores lille land. Niklas Landin er fortsat verdens bedste inden for faget, men i torsdags blev han overstålet af Kevin Møller. Barcelona-keeperen beskrev det som »ufattelig stort«, da han med 18 redninger og en redningsprocent på 43 blev kåret til kampens spiller i udesejren over Landins Kiel-mandskab. I øvrigt i EHF’s stort anlagte ’Match of the Week’, som blev tv-transmitteret i 25 lande, ganske uhørt for en Champions League-kamp i håndbold.

I søndags var det så kvindelandsholdets keeper Sandra Toft, der skulle spille ’Match of the Week’. Desværre var det landsholdskammeraterne fra Odense, som Tofts sprælleevner gik ud over.

Hun stod med skræmmende 49 procent, og i en periode på hele 14 minutter i 2. halvleg lukkede hun buret fuldstændig for sit franske Brest-hold. Derfor forvandlede en tæt kamp sig til en pinlig affære for Odense-kvinderne som afslutning på en hæderlig efterårssæson i mesterturneringen, hvor de har hentet 10 point i 9 kampe.

Det rækker til en solid plads midt i gruppen, og pladsen i ottendedelsfinalen bør ikke være i fynsk fare. Anderledes dystre er udsigterne for Team Esbjerg, der starter uden for den adgangsgivende top-6, når kvindernes Champions League ligesom de nationale ligaer genoptages på den anden side af en EM-slutrunde, hvor Sandra Toft-redninger vil skabe noget større jubel på Fyn og i resten af Håndbolddanmark.