Vraget dansk NFL-spiller får lynhurtigt nyt arbejde i USA

NFL. Den danske NFL-spiller Hjalte Froholdt skriver kontrakt med Houston Texans. Det sker to dage efter, at han i weekenden blev fyret fra New England Patriots. Houston Texans spiller i AFC South og har i denne sæson vundet tre ud af ti kampe. I weekenden vandt klubben 27-20 over netop New England Patriots, som Froholdt blev fyret fra. 24-årige Hjalte Froholdt er den eneste dansker, der optræder i NFL. I andledningen af Thanksgiving har Hjalte Froholdt mulighed for at få sin debut, når Houston Texans møder Lions torsdag aften.

Eliteidræt. 17,5 procent. Så mange danske eliteudøvere er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Det viser en ny omfattende rapport fra Syddansk Universitet bestilt af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Rapporten konkluderer, at der er behov for at aftabuisere området og fastholde fokus på trivsel i dansk eliteidræt. Spiseforstyrrelser er ikke noget nyt fænomen i sportsverdenen, men trænere, atleter og holdkammerater henvender sig i stigende grad til Team Danmark for at få hjælp til at håndtere spiseforstyrrelser. Lone Hansen, administrerende direktør i Team Danmark, mener, at tallet er for højt, og at der skal gøre mere for at hjælpe de udsatte atleter

»Alle i idrættens verden skal tage det meget alvorligt, når så mange atleter er i risikozonen. Derfor er forebyggelse og tidlig opsporing med henblik på behandling hamrende vigtigt. Sammen med trænere, forbund og atleter skal vi blive dygtigere til at fokusere på trivsel og tale om spiseforstyrrelser og håndtere de udfordringer, der relaterer sig til spiseforstyrrelser. Ingen skal håndtere sådan et problem alene«, siger Lone Hansen.

Fodbold. Mathias ’Zanka’ Jørgensen havde følelserne uden på tøjet, da han deltog i et interview med TV3 Sport mandag aften. FC København var bagud 1-0 i pausen, da bølgerne gik højt mellem ’Zanka’ og en journalist på TV3 Sport. ’Zanka’ havde ikke et direkte svar, da journalisten indledte interviewet med spørgsmålet om, hvorfor spillet ikke fungerede i første halveg. Interviewet eskalerede kort tid efter, da journalisten konstaterede, at ’Zanka’ virkede rystet. Interviewet blev afbrudt, men mundhuggeriet fortsatte efterfølgende. TV3 Sport har efterfølgende erkendt, at efterspillet ikke skulle være blevet bragt, men det findes stadig på deres hjemmeside.

Fodbold. Athletic Bilbao vandt en knusende 4-0 sejr over Real Betis. Athletic Bilbao kom på måltavlen i niende minut efter et selvmål begået af Victor Ruiz. Lige inden pausen scorede Ander Capa på et opfølgende hovedstødsmål. I anden halvleg scorede henholdvis 27-årige Iker Muniain og 25-årige Alex Berenguer målene. Athletic Bilbao ligger nummer otte i La Liga.