’Guldholdets’ sammenbrud kan få uoverskuelige konsekvenser for FCK

Hvem der bare havde været en flue på væggen i taktikrummet på FCK’s træningsanlæg på Jens Jessens Vej tirsdag. Her evaluerede stamspillerne og trænerstaben kampen mod Randers FC, mens reserverne og U19-holdet trænede ude i regnen.

24 timer efter Ståle Solbakkens opsigtsvækkende interview var det mest chokerende mandag aften ikke, at FCK tabte for første gang i syv år i Parken til kronjyderne. Det var måden.

At FC København dag for dag virker til at dale længere ned i et sort hul, mens omverdenen ser på og tænker, at nu må løverne da snart ramme bunden.