Vi kan kun tilgive ham brugen af 'Guds hånd'

Vantroen i de engelske udtryk, blikke og reaktioner var åbenlys på Estadio Azteca i Mexico City 22. juni 1986.

Hvad de færreste opfattede ved første øjekast på tv-skærmens samling af farvede gryn, stod indlysende klart for Peter Shilton og hans nærmeste holdkammerater på banen: Den lille argentiner med nr. 10 på trøjens ryg havde lige kompenseret for 20 centimeters underskud i forhold til målmandens højde ved at bruge sin venstre hånd i stedet for hovedet til at sende bolden i mål.

Værre end noget som helst andet var det imidlertid for de oprørte englændere, at kampens tunesiske dommer, Ala Bin Nasser, heller ikke kunne se, at der var noget galt i den situation.