»Der findes ikke en eneste god grund til, at en voksen træner skal have en 12-årig uden for familien på Snapchat«

Det kan starte med en simpel besked på Snapchat.

Når overgreb på mindreårige finder sted i idrættens verden, sker det ofte efter en grooming-proces, hvor en træner har oparbejdet et tillidsforhold til barnet. For eksempel via private beskeder på sociale medier. I sidste ende udnytter krænkeren så sin magtposition og tillidsbåndet til at opnå seksuel omgang.

Netop derfor er det vigtigt, at idrætsklubber har klare regler for kontakt mellem trænere og udøvere under 18 år. Det mener Trond Berge Høvik fra ’Senter mot incest og seksuelle overgrep’ i Norge, hvor han for flere end 5.000 foreningsfolk har holdt foredrag om at forhindre krænkelser af mindreårige. For ham er det centralt, at klubberne har etiske retningslinjer, som trænerne skal underskrive, før de har med børn og unge at gøre.