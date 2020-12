Runden rundt: Her er de gode, de usikre og de grusomme hold i Superligaen

De tre søndagskampe i 11. spillerunde af denne sæsons Superliga kommer næppe til at spille en rolle i de kommende kavalkader for fodboldåret 2020.

Efter at have tabt fire indbyrdes opgør i træk til FC Nordsjælland formåede SønderjyskE takket være en scoring af Jeppe Simonsen samt topscorer Haji Wrights syvende sæsonmål at vinde 2-1 over Farum-mandskabet.

På trods af seks spillere i coronakarantæne og en syg Kamil Wilczek var FC København klasser bedre end AC Horsens i Parken og vandt 2-0 efter to gyldne minutter i første halvleg. Her virkede der til at være mere godt humør på FCK-holdet end længe set. Særlig Rasmus Falk gjorde det rigtig fint, men FCK burde have scoret et par gange mere i løbet af de sidste 45 minutter mod den ringe østjyske modstand.