Holger Runes tredje finalesejr er den mest suveræne

Tennis. For tredje gang vandt 17-årige Holger Rune en ITF-turnering, da han i finalen på grus i tyrkiske Antalya udraderede Filip Misolic med 6-0, 4-0, inden den 19-årige østriger måtte opgave at spille videre. Tidligere har Holger Rune, der i 2019 blev kåret til Årets Fund i dansk idræt, vundet turneringer i Klosters i Schweiz og Valldoreix i Spanien.

Motorsport. Romain Grosjean havde efter sit dramatiske uheld i søndags i Bahrain håbet at kunne køre sidste sidste formel 1-løb for Haas på søndag i Abu Dhabi, men det kommer alligevel ikke til at ske. »Jeg har diskuteret det længe med læger, men for min sikkerhed og mit helbred, er det bedst at melde afbud. Risikoen er ikke værd at løbe. Det er en svær beslutning, men den bedste for min fremtid«, siger Romain Grosjean i et opslag på Twitter.

Fodbold. Erik Sviatchenko har forlænget sin kontrakt med FC Midtjylland til 2024. »Det er et vigtigt statement for alle i og omkring klubben, at anføreren forpligter sig til det spændende projekt, vi har gang i. Det har været den største motivation for at skrive under«, siger 29-årige Erik Sviatchenko i en pressemeddelelse.

Golf. Både Benjamin Poke og Nicolaj Højgaard rykkede baglæns i stillingen i løbet af fjerde runde af South African Open, hvor de sluttede som nummer henholdsvis 61 og 67.

Skiløb. Mændenes storslalom i den alpine World Cup i Santa Caterina er aflyst på grund af kraftigt snefald, men løbet forsøges gennemført mandag. Snefald og blæst aflyste kvindernes super G-løb i St. Moritz både lørdag og søndag.

Golf. Nanna Koerstz Madsen fortsatte det imponerende spil i tredje runde af LPGA Tour-turneringen Volunteers of America Classic i Texas. Med en bogeyfri runde i 68 slag avancerede hun 32 pladser og er nummer 24 i 2 slag over par, mens Nicole Broch Larsen er nr. 63. Turneringen føres i 4 slag under par af amerikaneren Yalimi Noh samt sydkoreanerne Se Yeon Ruy og Inbee Park.

Fodbold. Et danskeropgør i den spanske liga fik et overraskende udfald, da oprykkeren Cadiz med Jens Jønsson vandt 2-1 over FC Barcelona med Martin Braithwaite. FC Barcelona har fået 12 point i de seneste 10 kampe og er 12 point efter topholdet Atletico Madrid. »Det er et gigantisk tilbageslag for vores mesterskabschance. Sådan må vi se på det efter så skuffende et resultat. 12 point er en meget stor afstand, men vi må bare køre på«, siger Barcelona-træner Ronald Koeman til catalansk TV3.

Fodbold. Med sit mål nr. 100 for Paris SG gjorde indskiftede Kylian Mbappé det til resultatet 3-1 i udekampen mod Montpellier. Klubbens tre mest scorende er Edinson Cavani med 200 mål, Zlatan Ibrahimovic med 156 og Pauleta med 109.