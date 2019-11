Svømning

Kvalificeret til EKM

Efter de første to dage ved EM på kortbane i Esbjerg er 14 svømmere kvalificeret til næste måneds EM enten som forhåndsudtagne eller ved at have været under et individuelt kvalifikationskrav.

Forhåndudtagne

Pernille Blume

Jeanette Ottesen

Alexander Aslask Nørgaard

Individuelt kvalificerede

Emilie Beckmann

Caroline Erichsen

Helena Rosendahl Bach

Julie Kepp Jensen

Victoria Bierre

Matilde Schrøder

Josefine B. Pedersen

Emily Gantriis

Tobias B. Bjerg

Mathias Zander Rysgaard

Markus Krøyer Svendsen

Afbud

Mie Ø. Nielsen og Anton Ørskov Ipsen har begge på forhånd meldt fra til et deltage ved EM på kortbane, der foregår i Glasgow 4.-8. december





