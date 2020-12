Det ligner fyringsgrund, hvis Kasper Hjulmand går glip af VM

Nummer 23, 48, 87, 107 og 177 fra den aktuelle verdensrangliste. Det er forhindringerne for Danmarks mandlige landshold på den intense ekspedition, der har den omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar som det eftertragtede sportslige mål.

Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova er navnene på nationerne bag de fem tal – og det minder ærligt talt en hel del om en kvintet af modstandere, som landstræner Kasper Hjulmand kunne have fundet på at nævne, hvis han havde fået fuldstændig frit valg forud for lodtrækningen til kvalifikationen.

Nok formåede han efterfølgende at fremhæve Østrig som en nation på vej frem med et landshold, hvor unge talenter udfolder sig med udspring fra eller på vej til karrierer i de tyske ligaer. Tilsvarende fandt den danske landstræner anledning til at anerkende Skotland som en fodboldnation i fremgang og på vej ud af den klassiske britiske spillestil.