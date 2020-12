Runden rundt: Det ser ud til, at den midtjyske ulv spiser konkurrenterne i foråret

FC Midtjylland er storfavorit til at vinde det danske mesterskab. Det er umuligt at finde en bookmaker eller respekteret fodboldekspert herhjemme, der har en anden holdning. Midtjyderne står med den stærkeste defensiv anført af Erik Sviatchenko og Alexander Scholz. På trods af at være det eneste danske hold, der nåede et europæisk gruppespil, tabte man ikke et skridt i guldkampen.

Mens FC Midtjylland afslutter superligaårets næstsidste runde mandag aften mod OB, var søndagens opgør for udfordrerne i mesterskabskampen nogle meget interessante prøvelser. Sønderjyske og Brøndby mødte hinanden. FC København skulle til Farum, hvor man så mange gange før har været i problemer på FC Nordsjællands kunstgræs.

AGF skulle forsøge at overvinde en anden slags kompleks ved at følge op på en god indsats og sejr over et tophold som Brøndby mod en markant svagere modstander i form af AC Horsens.