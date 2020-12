Ophedet ordveksling mellem Klopp og Mourinho: »Jeg ville blive smidt ud efter et minut«

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho rettede sit skyts mod sin Liverpool-konkurrent Jürgen Klopp efter London-holdets 1-2-nederlag til Liverpool i topkampen i Premier League på Anfield onsdag aften. Spurgt til, hvad der syntes at være en ophedet ordudveksling med Liverpool-manager Klopp efter slutfløjtet, fortalte Mourinho ifølge Ritzau til Amazon Prime: »Jeg sagde til ham, at det bedste hold tabte. Det var han uenig i. Det er hans mening... I øvrigt, hvis jeg opførte mig, ligesom han gør ude på sidelinjen, så ville jeg ikke have nogen chance for at blive der - jeg ville blive smidt ud efter et minut«. Adspurgt om han synes, at Klopps opførsel på sidelinjen var gået over grænsen, svarede Mourinho, at han mener, at der er tale om dobbeltmoral. »Af en eller anden grund er jeg anderledes. Det er, som det er«, svarede han.

Direkte sport i tv Torsdag 17. december DR1 20.15 Fodbold: FC København-FCM TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skanderborg-Holstebro TV3+ 18.30 Fodbold: Fremad Amager-Brøndby 02.15 Am. fodbold: Las Vegas-Los Angeles TV3 Max 19.00 Håndbold: Lemgo-Wetzlar (m) Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Burnley 21.00 Fodbold: Sheffield U.-Man. United Eurosport 1 14.05 Skiskydning: World Cup 15.35/19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 13.55 Snooker: World Grand Prix TV 2 Sport X 20.45 Fodbold: Roma-Torino Vis mere

Fodbold. Den danske landsholdsanfører Pernille Harder er en af tre nominerede til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kåring af verdens bedste kvindelige fodboldspiller. »Jeg har fået en del trofæer tilsendt i løbet af det seneste halve år. Der er ikke så meget plads mere, og min kæreste synes, jeg har for mange nu«, siger hun til Ritzau. Et panel af fans, journalister, landstrænere- og anførere beslutter, om det skal være Harder, engelske Lucy Bronze eller franske Wendie Renard, der skal løbe med trofæet i aften.

Fodbold. Yussuf Poulsen blev matchvinde, da Leipzig sled sig til en 1-0-sejr på udebane mod Hoffenheim onsdag aften. Kampen var en tæt affære, men efter en time afsluttede Poulsen et flot opbygget angreb, da han svingede højrebenet og flugtede gæsterne i front. »Angrebet op til målet er fremragende - flot spil mellem linjerne og med masser af dybde. Det var netop sådan, vi talte om, at vi skulle gøre i halvlegen«, siger træner Julian Nagelsmann til Leipzigs hjemmeside. Sejren giver Yussuf Poulsen troen på noget stort. »Det var en kamp, der blev afgjort på et enkelt mål - og det mål fik vi. Hvis vi også vil være med helt i toppen i slutningen af sæsonen, er det netop sådan nogle kampe her, vi skal vinde«, siger Poulsen.

Tennis. Starten på Australian Open 2021 er rykket fra 15. januar til 8. februar. Det er naturligvis pandemien, de rer årsagen.