Forbandede 2020: EM blev udskudt, men 2021 kan blive et af landsholdshistoriens største jubelår

Landsholdsåret 2020 blev i virkeligheden kun et efterår. Da Danmark gik på banen til årets første landskamp, skete det 5. september mod Belgien. Der var gået næsten 10 måneder, siden EM-pladsen blev sikret i Dublin mod Irland i den sidste landskamp i 2019.

Der blev ingen testkampe i løbet af foråret eller et EM på dansk grund for Åge Hareide. Til gengæld oplevede vi få med adgang til hjemmekampe at sidde i en næsten mennesketom Parken og høre en gammel, båndet optagelse af nationalmelodien i stedet for, at den blev sunget a cappella af 35.000 danskere.

Udebaneopgør mod England på ikoniske Wembley og Nations League-gruppefinalen mod Belgien dækkede danske mediers landsholdsreportere fra egen stue. I stedet for at stå over for landstræner Kasper Hjulmand efter de opgør, blev det normalen at stille spørgsmål via videoforbindelse og håndtere de tekniske udfordringer, som sådan noget kan medføre.