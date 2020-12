Giver Messi og Ronaldo baghjul: »Det er en utrolig følelse«

Fodbold. Bayern Münchens polske skarpretter Robert Lewandowski blev torsdag kåret ved Fifa’s ’The Best’-show som den bedste spiller i verden anno 2020. »Jeg er meget stolt og lykkelig. Det er en stor dag for mig og også for min klub og kolleger«, lød det fra den 32-årige, der tilføjede: »Det er en utrolig følelse. At blive foretrukket til en pris frem for Messi og Ronaldo betyder rigtig meget for mig«.

Fodbold. Bundproppen Sheffield United kom foran, men der var en Marcus Rashford til forskel på de to mandskaber i torsdagens sene Premier League-duel, som Manchester United vandt 3-2 på udebane. David McGoldrick udnyttede en kæmpebrøler af Dean Henderson i United-målet og sendte Sheffield i front, inden Marcus Rashford med en resolut afslutning udlignede. Paul Pogba lagde op til Anthony Martials føringsmål før pausen, mens Rashford øgede til 3-1 på en kontra og David McGoldrick fik reduceret i slutminutterne. United er nu nr. 6 i Premier League med 23 point efter 12 kampe. Liverpool fører med 28 point for 13 kampe.

Direkte sport i tv Fredag 18. december TV 2 18.00 Håndbold: EM, Frankrig-Kroatien 20.30 Håndbold: EM, Norge-Danmark TV 2 Sport 15.30 Håndbold: EM, Holland-Rusland TV 2 Sport X 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Huesca TV3 Sport 19.00 Fodbold: Helsingør-Viborg TV3 Max 20.30 Fodbold: Union Berlin-Dortmund Eurosport 1 10.20/11.45 Alpint: World Cup 14.05 Skiskydning: World Cup 17.20 Basketball: EuroCup 19.15 Billiard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 09.35/13.35 Nordisk komb.: World Cup 16.40 Billard: Snooker, World Grand Prix Vis mere

Fodbold. Der skulle straffespark til, før FC Midtjylland torsdag aften fik besejret FC København i Parken i pokalturneringen. FCM-træner Brian Priske roser FCK’s offensiv og ser fortsat københavnerne som en stor trussel i Superligaen, hvor FCK ellers er startet skidt. »FCK har så meget kvalitet og en stærk stab, så vi har egentlig hele tiden set dem som en trussel«, siger Priske til Ritzau og tilføjer: »For os handler det egentlig bare om at kigge på os selv og sørge for, at vi gør vores job. Lige nu handler det om Nordsjælland på mandag, så vi kan få det bedste udgangspunkt inden foråret«, siger Brian Priske. FCM fører Superligaen med 24 point, FCK har 19.

Amerikansk fodbold. Hjalte Froholdt fra Houston Texans er placeret på NFL-listen over spillere, der er ude på grund af coronavirus.

Doping. Mens halveringen af Ruslands internationale udelukkelse fra blandt andet VM-stævner og OL for et massivt statsstyret dopingprogram begrædes i det meste af verden, herunder også af Danmarks Idrætsforbund, så er der naturligvis jubel hos dopingsynderen selv. »Dagens (torsdagens, red.) resultater er en sejr for Rusland«, siger konstitueret chef for Ruslands Antidopingagentur (Rusada) Mikhail Bukhanov ifølge Ritzau. »Retten besluttede, at den ikke ville acceptere det grundlag, som Wada havde præsenteret. Det skaber selvfølgelig vigtig præcedens«.