FC Nordsjælland sælger midtbanespilleren Mikkel Rygaard til polsk fodbold

Fodbold. FC Nordsjælland har solgt midtbanespilleren Mikkel Rygaard til LKS Lodz, der ligger i den næstbedste polske fodboldrække. Det skriver klubben i en pressemeddelse. Rygaard med det gode venstrebensspark har spillet i FC Nordsjælland fra februar 2018.

Fodbold. Fra fyringstruet til mesterskabsbejler. Det er gået stærkt for Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i denne sæson. For ikke så mange uger siden blev den 47-årige nordmand spurgt til sin egen jobsikkerhed og fremtid i United efter et nederlag i Champions League. Nu, før topkampen ude mod Leicester på Boxing Day, skal Solskjær forholde sig til muligheden for at vinde det engelske mesterskab. Det skyldes, at United lørdag med en sejr over Leicester kan bringe sig blot to point fra Liverpool på førstepladsen i Premier League.

Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fejrer sammen med Paul Pogba sejren over Everton i Liga Cuppen, hvor holdet i semifinalen 6. januar møder lokalrivalen Manchester City.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fejrer sammen med Paul Pogba sejren over Everton i Liga Cuppen, hvor holdet i semifinalen 6. januar møder lokalrivalen Manchester City. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Solskjær forsøger at nedtone titelsnakken, som kommer for tidligt på sæsonen ifølge manageren. »Der er meget larm omkring Manchester United, så for os handler det om at forbedre os som hold og tage én kamp ad gangen. Det er vi nødt til, sådan er spillet. Det er den eneste måde, man kan række ud efter noget i slutningen af sæsonen. Så det er ikke noget, vi snakker om«, siger Solskjær ifølge AFP.

Fodbold. Manchester City er ramt af coronavirus og må klare sig uden to af nøglespillerne i den kommende tid. Det drejer sig om angriberen Gabriel Jesus og forsvarsspilleren Kyle Walker, der begge er testet positive for coronavirus. Det er to medlemmer af klubbens stab også, og de skal alle fire i isolation i den kommende tid. Det bekræfter City på klubbens hjemmeside fredag. Dermed står det klart, at Jesus og Walker ikke kan være med i lørdagens Premier League-kamp hjemme mod Newcastle.

FAKTA Engelske topklubbers juleprogram

Programmet for top-6 og Manchester City hen over jul og nytår ser således ud: Liverpool: 19.12. (Crystal Palace, ude, 7-0), 27.12. (WBA, hjemme), 30.12. (Newcastle, ude), 4.1. (Southampton, ude).

Leicester: 20.12. (Tottenham, ude, 2-0), 26.12. (Man. United, hjemme), 28.12. (Crystal Palace, ude), 3.1. (Newcastle, ude).

Manchester United: 20.12. (Leeds, hjemme, 6-2), 23.12. (Everton, ude, Liga Cup, 2-0), 26.12. (Leicester, ude), 29.12. (Wolverhampton, hjemme), 1.1. (Aston Villa, hjemme).

Everton: 19.12. (Arsenal, hjemme, 2-1), 23.12. (Man. United, hjemme, Liga Cup, 0-2), 26.12. (Sheffield U, ude), 28.12. (Man. City, hjemme), 1.1. (West Ham, hjemme).

Chelsea: 21.12. (West Ham, hjemme 3-0), 26.12. (Arsenal, ude), 28.12. (Aston Villa, hjemme), 3.1. (Man. City, hjemme).

Tottenham: 20.12. (Leicester, hjemme, 0-2), 23.12. (Stoke, ude, Liga Cup, 3-1), 27.12. (Wolverhampton, ude), 30.12. (Fulham, hjemme), 2.1. (Leeds, hjemme).

Manchester City: 19.12. (Southampton, ude, 1-0), 22.12. (Arsenal, ude, Liga Cup, 4-1), 26.12. (Newcastle, hjemme), 28.12. (Everton, ude), 3.1. (Chelsea, ude). Vis mere

Alpint. Norske Aleksander Aamodt Kilde ligner en klar favorit til at generobre førstepladsen i den samlede World Cup, når der lørdag afvikles styrtløb i Bormio. I den samlede stilling indtager Kilde med 375 point andenpladsen efter franske Alexis Pinturault (440) med schweizeren Marco Odermatt (340) på tredjepladsen. Mens de to konkurrenter er bedst i slalomdisciplinerne, er nordmanden førende i styrtløbs-World Cuppen, og det vil være overraskende, hvis han ikke når podiet i Bormio.

Fodbold. Fodboldens stjerneskud må vente med at vise sig frem på den internationale scene. I 2021 er både U17- og U20-VM i fodbold aflyst på grund af udfordringerne med coronapandemien. Mesterskaberne er udsat til 2023. Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, på sin hjemmeside. Indonesien, som skulle have været vært for U20-VM i maj og juni næste år, får i stedet lov til at afholde mesterskabet i 2023. Peru afholder ligeledes U17-VM i 2023 i stedet for næste år.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.00 NBA: Miami-New Orleans 20.30 NBA: Milwaukee-Golden State 23.00 NBA: Boston-Brooklyn 04.30 NBA: Denver-LA Clippers TV3+ 22.25 NFL: New Orleans-Minnesota

Fodbold. En 22-årig forretningsmand fra Frankrig har indgået aftale om at overtage en kontrollerende ejerandel i den engelske klub Sunderland. Det oplyser klubben. Hvis Den Engelske Fodboldliga (EFL) godkender aftalen, vil Kyril Louis-Dreyfus være ejer af Sunderland i begyndelsen af det nye år. Klubben fra det nordøstlige England spiller i landets tredjebedste division, League One, men har en lang forhistorie i de to øverste rækker.