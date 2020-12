Koks koster Manchester United sejren

Fodbold. Manchester United var på spring til at blive førsteudfordrere til Liverpool i kampen om Premier League-kronen, men et mindre defensivt koks i slutminutterne ændrede 1-2 til 2-2 mod Leicester på udebane i lørdagens tætte og intense topkamp. Marcus Rashford havde tidligt i opgøret misbrugt en stor hovedstødsmulighed, men var sikker i sin afslutning midt i 1. halvleg, da han i straffesparksfeltet med en indersideafslutning sikkert udplacerede Kasper Schmeichel, efter at Bruno Fernandes med det yderste af venstre tåspids havde spillet ham fri.

Kort efter åbningsmålet var Bruno Fernandes til gengæld en anelse uskarp i defensive, hvilket gav en mulighed til Harvey Barnes, der fra kanten af feltet hamrede et venstrebensspark ind bag David de Gea i United-målet. Kasper Schmeichel diskede efter en times spil op med en mesterlig redning, da han fik hånden på endnu en giftig Rashford-afslutning, inden Bruno Fernandes gjorde skaden god igen og scorede til 2-1, mens den ellers usynlige og anonyme Leicester-topscorer Jamie Vardy tog bestik af et passivt United-forsvar og via Uniteds Axel Tuanzebe udlignede til 2-2 i 85. minut.

»Det er sådan, Jamie Vardy spiller, og det er derfor han er en af de bedste overhovedet. Hans koncentrationsevne gør, at han konstant er en trussel i og omkring straffesparksfeltet«, forklarer Leicester-manager Brendan Rodgers ifølge BBC.

Fodbold. I den bedste skotske række sejrede Rangers for 10. hjemmekamp i træk og for 18. gang i alt i denne sæson, da det blev 1-0 over Hibernian.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp afviser, at superstjernen og topscoreren Mohamed Salah vil væk fra den engelske mesterklub. Udmeldingen kommer, efter at Salah i sidste weekend fortalte den spanske avis AS, at han beundrer Real Madrid og Barcelona. Desuden var Salah skuffet over ikke at have fået anførertjansen i Champions League mod FC Midtjylland. »Mo (Salah, red.) er et godt sted og er i godt humør. Han er i rigtig god form, og det er det vigtigste for mig«, siger Klopp ifølge Ritzau forud for søndagens kamp mod West Bromwich og tilføjer: »Du kan ikke tvinge folk til at blive, sådan er det. Hvis en spiller vil af sted, så kan vi formentlig ikke holde ham tilbage«.

Fodbold. Superligaklubben AGF melder om fire positive coronaprøver. Det er Mathias Jørgensen, Søren Tengstedt, Daniel Gadegaard og Patrick Olsen, der er testet positive. Firkløveret ventes ude af karantæne inden nytår, og AGF regner med, at de alle er klar til at indgå i opstarten, når spillerne mødes igen i det nye år.

Fodbold. I et forsøg på at undgå coronasmitte har den engelske Premier Leage-klub Wolverhampton forbudt sine spillere og deres familiemedlemmer at gå i supermarkeder. »Det sker, så vi bedre kan beskytte spillerne«, siger manager Nuno Espirito Santo. Klubben vil i stedet sørge for, at spillerne får bragt fornødenheder til deres hjem. Øget smitte førte lørdag til udsættelser af flere kampe i den tredjebedste engelske række.

Håndbold. TTH Holstebro fra mændenes bedste række har i særdeles god tid sikret sig den norske målmand Sander Heieren fra sommeren 2022. Den 22-årige kommer til Holstebro fra Drammen HK.

Håndbold. Ved det kommende VM for mænd i Egypten må de russiske spillere undvære nationalmelodi, flag og andre nationale symboler. Det er konsekvensen af sidste uges dopingdom fra Internationale Sportsdomstol (CAS), der halverede en dom på fire års udelukkelse fra internationale sportsbegivenheder, så den blot gælder i to år. Brugen af betegnelsen’Rusland’ skal undgås under VM-slutrunden, fremgår det, og holdet vil officielt blive omtalt som Ruslands Håndboldforbunds hold.

Fodbold. Mens Paris SG endnu ikke har bekræftet fyringen af træner Thomas Tuchel, så er PSG-stjernen Kylian Mbappe mere klar i spyttet og kommenterer situationen på Instagram. »Det er uheldigvis fodboldens lov, men ingen vil glemme din tid her«, skriver verdensmesteren.

Basketball. NBA-sæsonen blev skudt i gang tidligere i denne uge og natten til lørdag var LA Lakers og LeBron James i hopla. James scorede 22 point i sejren på 138-115 og nåede ifølge NBA-statistikerne op på 383 point scorede i 15 kampe omkring jul. Kun afdøde Kobe Bryant med 395 point (16 kampe) har scoret mere flittigt.

Amerikansk fodbold. For første gang siden 1929 lavede en spiller 6 touchdowns i en NFL-kamp. Det var Alvin Kamara fra New Orleans Saints, der var i scoringshumør i kampen mod Minnesota, der var hårdt plaget af afbud i defensiven. Alvin Kamara fra New Orleans Saints vandt 52-33.

Golf. Den australske legende Greg Norman er blevet indlagt på hospitalet med symptomer på covid-19. Det oplyser den 65-årige australier fredag på sin Instagram-konto, hvor han har delt flere billeder af sig selv fra hospitalssengen. I løbet af sin karriere tilbragte Greg Norman hele 331 uger på verdensranglistens førsteplads og vandt 89 professionelle turneringer.