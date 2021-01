Sportsblik: Vågn op, kulturminister – Danmark skal have et sportsmuseum med Elkjærs revnede bukser

Showet kører videre, sportslivet lader sig ikke slå helt omkuld her i coronahelvedet.

Og da det nye år begyndte, det, vi frejdigt kan kalde håbets år 2021, valgte Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark at løfte de to hæderkronede roere Rasmus Quist og Mads Rasmussen, olympiske guldvindere i London 2012, ind i sportens hall of fame i Danmark.

Det er en hyldest, som er helt på sin plads. En bragende flot hæder til håndværkeren og lægen, der gennem et årti har bidraget smukt til den danske idrætshistorie, og som nu gennem et par bronzebuster er blevet udødeliggjort.

Busterne – som udtales bysterne – kan for fremtiden ses i Idrættens Hus i Brøndby, hvor de er placeret i en af de gange, der stråler ud fra velkomsthallen, og her indgår de i et celebert selskab af buster, der forestiller andre sportskoryfæer, der siden 1992 er kommet ind i sportens berømthedsklub.

DA MAN SATTE projektet i gang i europamesteråret 1992 – på Ekstra Bladets initiativ – gjorde man det grundigt: Hele 10 navne røg ind i første omgang, og blandt dem var selvfølgelig sejleren Paul Elvstrøm, svømmeren Ragnhild Hveger og multiboldspilleren Knud Lundberg.