Optaget i Hall of Fame: »Det føles godt, at blive taget ned fra hylden og støvet lidt af så mange år efter«

Det er ikke mange år siden, at den danske duo skar et rent snit på 2,2 kilometer i vandskorpen med dobbeltsculleren og vandt OL-guld til Danmark i 2012 – en dag de aldrig glemmer. Men selvom der efterhånden er løbet en del vand i sandet, og årerne for længst er blevet lagt på hylden, så vil triumfen i London og to verdensmesterskaber for altid være solidt forankret i historiebøgerne.

Det blev 39-årige Mads Rasmussen og 40-årige Rasmus Quist mindet om, da de i begyndelsen af det nye år blev optaget i dansk idræts Hall of Fame.

»Det er ganske tydeligt, at folk var berørte, dengang vi vandt medaljen, men også nu, hvor vi har vundet den her hæder. Det har faktisk været ganske overvældende reaktioner, vi har fået«, forklarer Mads Rasmussen, der for eksempel blev stoppet op af den lokale elektriker på Falster, hvor Mads Rasmussen, der i dag arbejder som læge, for nyligt er flyttet til fra København.