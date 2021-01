Slag mod VM i Egypten: Syv spillere er ramt af coronavirus

FAKTA Direkte sport i tv DR1 20.30 Håndbold: Danmark-Bahrain (m) DR2 18.00 Håndbold: Kroatien-Japan (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Yonex Thailand Open 15.30 Håndbold: Qatar-Angola (m) 18.00 Håndbold: Argentina-Congo (m) 20.30 Håndbold: Tunesien-Polen (m) 5.00 Badminton: Yonex Thailand Open TV3 Sport 20.30 Fodbold: Union Berlin-Leverkusen TV3 Max 21.00 Fodbold: Montpellier-Monaco Eurosport 1 9.50 Nordisk kombineret: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup 17.55 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 13.45 Snooker: London Masters 1.00 Golf: Sony Open TV 2 Sport X 14.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 18.00 Håndbold: Spanien-Brasilien (m) 20.45 Fodbold: Lazio-Roma 1.30 Basketball: Milwaukee-Dallas Vis mere





VM-håndbold. Syv spillere er testet positive for coronavirus ved ankomsten til VM i Egypten. Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside. Det drejer sig om fire spillere fra Kap Verde, to fra Slovenien og en fra Brasilien. Derudover er en person fra medierne og en person fra USA blevet testet positive. Coronatilfældene i den slovenske lejr mangler at blive endeligt bekræftet. Alle fra Kap Verde og Brasiliens landshold skal testes igen fredag. De positive test er det seneste slag mod et verdensmesterskab, der har været kritiseret for dets håndtering af coronasituationen.

Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix Eden Hazard smiler under torsdag aftens kamp mod Athletic fra Bilbao, men der var ellers ikke noget at grine af for belgieren og hans Real Madrid-holdkammerater.

Fodbold. Real Madrids træner, Zinedine Zidane, erkender, at holdets belgiske stjernespiller Eden Hazard mangler selvtillid. Det siger han, efter at Hazard torsdag aften leverede endnu en anonym indsats, da Real Madrid tabte 1-2 til Athletic Bilbao og røg ud af den spanske Super Cup. »Han har brug at få selvtilliden tilbage ved at spille en god kamp eller score et mål. Vi ved, hvor god en spiller han er, og vi er nødt til at være tålmodige med ham, fordi han arbejder hårdt«, siger Zinedine Zidane.

Fodbold. Det endte uden scoringer, da Arsenal og Crystal Palace torsdag aften spillede den sidste kamp i Premier Leagues midtugerunde. 0-0-resultatet betyder, at Arsenal missede muligheden for at forlænge en stime på tre sejre i træk i ligaen. Mandskabet er dog stadig ubesejret i fire kampe og inde i en mere positiv periode i forhold til tidligere på sæsonen. Arsenal ligger med det målløse resultat på 11.-pladsen i Premier League med 24 point. Crystal Palace er nummer 13 med 23 point.

Tennis. Holger Rune vandt torsdag sin 2.-runde kamp i Manacor med cifrene 6-1, 6-4 over franske Clement Tabur, og dermed er danskeren klar til fredagens kvartfinaler. Her skal Rune møde endnu en franskmand, Kenny de Schepper, der er en rutineret spiller på 33 år og med en fortid som nr. 62 på ranglisten. Nu er han imidlertid nr. 669, mens Holger Rune er nr. 475. Af de otte kvartfinalister ved ITF-turneringen på Rafael Nadals akademi kommer de seks fra Frankrig.