Afbud giver plads til to legender: Den ene kaldes schweizerkniven, den anden har stadig en VM-rekord

Fodbolden har i mange år haft en uforløst drøm om at slå igennem i USA, og det store amerikanske marked giver ikke kun våde øjne i Fifa-hovedkvarteret i Zürich, men også 87 kilometer mod vest i Basel, hvor Det Internationale Håndboldforbund, IHF, holder til.

For at booste amerikanernes kendskab til håndbold og berede vejen for Team USA ved de olympiske lege på hjemmebane i Los Angeles i 2028 udstedte IHF-præsident Hassan Moustafa et VM-wildcard til stormagten, der håndboldmæssigt dog er et uland.

Virkeligheden indhentede det amerikanske VM-eksperiment, for et voldsomt udbrud af corona i USA’s lejr, der blandt andet inkluderede de to unge danskere med amerikansk pas Jakob Rysgaard Christiansen og Nicolai Weber, fremkaldte et afbud.

Så den amerikanske drøm er igen sat på pause, indtil næste mulighed for at promovere sporten i det store land viser sig. En ukontrollabel coronasmitte i den tjekkiske lejr har også betydet afbud fra de tidligere verdensmestre, og disse afbud har givet plads ved slutrunden i Egypten til Nordmakedonien og Schweiz.

Nordmakedonien må niveaumæssigt vurderes til at være på højde med Tjekkiet, og selv om Schweiz nu for første gang siden 1995 deltager i VM, skal Norge, Østrig samt Frankrig berede sig på mere kvalificeret modstand, end de ville have fået fra amerikansk side.