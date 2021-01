Barca-Mortensen er skadet igen-igen. Nu drømmer han om OL

To-årsdagen blev passeret 12. januar.

For det var 12. januar 2019, under det sejrrige VM i Danmark, at Barcelona-spilleren Casper U. Mortensen blev ramt af sin første meniskskade – med efterfølgende operation, da VM var overstået og guldmedaljen pakket ned.

Siden fulgte 398 dage med hård, hård genoptræning. Så kom et håbefuldt comeback på Barcelona-mandskabet, dernæst corona med nedlukning og tilskuertomme haller – og for 11 uger siden kom så en ny meniskskade. I det samme knæ og under et kontraløb i en ligakamp.

Endnu en operation – og endnu en laaang genoptræning. Nu håber Casper U. Mortensen, der er både olympisk mester og verdensmester, at han kan vende tilbage til klubholdet i maj og måske være med i slutspillet i Champions League.

Men den 31-årige danske fløjspiller har også et andet mål, et andet håb: At vende tilbage til landsholdet og komme med i den olympiske turnering i Tokyo til sommer.